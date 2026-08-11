Seguridad

Encuentran a Hombre Muerto y en Estado de Descomposición en García, Nuevo León

Una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en un camino de terracería en el sector Dominio Cumbres

Encuentran a hombre muerto en camino de terracería en GarcíaEl hombre sin vida fue localizado en un camino de terracería en García. Foto: N+

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Hallan cuerpo en descomposición en García, NL. A 400 m del Libramiento Noroeste, en el sector en Dominio Cumbres, autoridades investigan la causa del deceso.

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