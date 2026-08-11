Encuentran a Hombre Muerto y en Estado de Descomposición en García, Nuevo León

Durante el medio día de este martes 11 de agosto, un hombre fue encontrado sin vida en una brecha del municipio de García, Nuevo León. El hecho de inseguridad se presentó en un camino de terracería, ubicado a sólo 400 metros del Libramiento Noroeste y a otros 800 metros de la avenida Paseo de los Leones, sector Dominio Cumbres.

Fue una llamada al 911 la que alertó sobre la presencia del cuerpo en estado de descomposición. Tras el rastreo de las unidades de emergencia, elementos de Protección Civil García y la Policía Municipal confirmaron el hallazgo en el camino de trerracería.

La zona fue acordonada por las autoridades quienes llevaron a cabo las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y se desconoce la causa de su fallecimiento, si se trató de un hecho violento o cuestiones naturales.

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Investigan causa de muerte de hombre localizado en García

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se trataría de un hombre de aproximadamente 55 años de edad, que llevaba botas negras, camisa de vestir de seguridad y pantalón de mezclilla. Debido a las condiciones en que fue encontrado, las autoridades no han logrado establecer si murió por causas violentas.

Luego de confirmar el hallazgo del hombre sin vida, las autoridades de seguridad local llevaron a cabo el aseguramiento de la zona, mientras peritos comenzaron las investigaciones correspondientes sobre el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos, así como el traslado del cuerpo para la autopsia de ley.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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