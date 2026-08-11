Detienen a Hombre Presuntamente Relacionado en Abandono de Auto con Dos Cuerpos en Monterrey, NL

Autoridades capturaron a un sujeto que estaría presuntamente relacionado en el abandono de un auto, en el que fueron localizados dos cuerpos emplayados, sobre el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Bernardo Reyes, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue la tarde de este lunes 10 de agosto cuando se informó este arresto, el cual ocurrió luego de que autoridades lograran identificar al presunto responsable a través de cámaras de seguridad. Al llegar al cruce de las calles Juárez y Democracia, una patrulla intentó detener al sujeto que se trasladaba en una bicicleta, pero al notar la presencia de los elementos, intentó huir a pie.

El hombre detenido comenzó a disparar en contra de los oficiales, pero autoridades lograron detenerlo. Autoridades lograron identificar al sujeto como Francisco “N”, de 47 años de edad, a quien le decomisaron un arma de fuego y la bicicleta que la se trasladaba.

Captan a sujeto abandonando auto en Monterrey

La detención de Francisco “N” surgió luego de que las cámaras del C4 de la Policía de Monterrey lo captaran abandonando este vehículo en el fueron localizados los dos cuerpos emplayados. Se espera que sea durante las próximos días cuando se determine su situación legal ante esta acusaciones.

Autoridades no han mencionado nada al respecto sobre los dos cuerpos localizados al interior del auto, por lo que se espera que sea en las próximas semanas que se revele la identidad de amos cuerpos. El detenido será investigado por su posible participación en más hechos delictivos.