Seguridad

Detienen a Hombre Presuntamente Relacionado en Abandono de Auto con Dos Cuerpos en Monterrey, NL

El hombre es acusado de abandonar un auto, sobre Ruiz Cortines, donde fueron localizados dos cuerpo emplayados

Detenido en MonterreyEl hombre es acusado de abandonar un auto y dos cuerpos. Foto: Policía Monterrey

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Arrestan a un hombre en Monterrey tras ser captado por cámaras abandonando un auto con dos cuerpos.

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