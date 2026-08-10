Roban Un Millón de Pesos en Joyas en una Residencia en Cumbres San Agustín en Monterrey, NL

El robo de varias joyas valuadas en un millón de pesos se registró durante la madrugada de este lunes 10 de julio al interior de una residencia ubicada en la colonia Cumbres San Agustín, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue hasta el medio día de este mismo día cuando los propietarios de esta residencia se percataron del robo. La supuesta banda de ladrones habría forzado la cerraduras de las puertas de esta casa. Al lograr ingresar, localizaron una caja fuerte, donde se encontraban diversas joyas.

Luego de percatarse del robo, los habitantes de esta residencia pidieron el apoyo de las autoridades municipales, mismas que al llegar al sitio, confirmaron el hecho. Minutos más tarde, a este lugar hicieron presencia varias unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron con los trabajos correspondientes.

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Continúan robos a casa habitación en zona poniente de Monterrey

Autoridades informaron que el valor de las joyas robadas alcanza el millón de pesos, por lo que ya se encuentran trabajando para poder localizar los objetos hurtados. Los agentes de investigación ya buscan cámaras de seguridad cercanas para tratar de ubicar a los responsables.

Durante los últimos meses se han registrado varios robos a casa habitación en la parte poniente del municipio de Monterrey, por lo que las autoridades de seguridad ya se encuentran investigando si estos hechos estarían ligados con la supuesta banda de ladrones. Se espera que durante los próximos días se revelen más detalles.