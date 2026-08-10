Seguridad

Roban Un Millón de Pesos en Joyas en una Residencia en Cumbres San Agustín en Monterrey, NL

Autoridades investigan el robo de varias piezas de joyería en una residencia en la colonia Cumbres San Agustín

Robo a residencia en MonterreyAutoridades investigan el robo de un millón de pesos en una residencia en Monterrey. Foto: N+

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Autoridades investigan si el robo a una residencia en la colonia Cumbres San Agustín estaría relacionado en otros hurtos ocurridos en la zona poniente de Monterrey.

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