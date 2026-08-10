Seguridad

Detienen a Dos Hombres por Presunta Violencia Familiar en Distintos Hechos en Monterrey

Un joven de 19 años fue detenido por presuntamente golpear a su madre, y un hombre de 48 años de edad por agredir a su pareja en Monterrey

Detenidos por violencia familiar en MonterreyAmbos fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey. Foto: Policía de Monterrey

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Detienen a dos hombres en Monterrey por presunta violencia familiar. Un joven de 19 años y un hombre de 48 años en distintas colonias de la ciudad.

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