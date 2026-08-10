Detienen a Dos Hombres por Presunta Violencia Familiar en Distintos Hechos en Monterrey

Dos hombres, identificados como Eduardo "N" y Jorge "N", fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, en hechos distintos, luego de ser señalados por presuntamente agredir a sus familiares en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El primer caso ocurrió en la colonia Residencial Puerta de Hierro, donde fue detenido Eduardo “N”, de 19 años de edad, quien fue señalado por su propia madre, quien dijo a los policías que su hijo presuntamente la pateó en las piernas y la amenazó de muerte durante una discusión relacionada con dinero.

De acuerdo con el reporte, la mujer había prometido ayudar a sus hijos a instalar un puesto de tacos, pero al no contar con recursos en ese momento, les negó el apoyo. Y esto fue lo que provocó el enojo del joven, quien además reclamó a su madre por supuestamente tener preferencia hacia otro de sus hijos.

Hombre es detenido por agredir a su pareja

El segundo hecho ocurrió en la colonia Pedro Lozano, donde los policías detuvieron a Jorge "N", de 48 años de edad. Su pareja, de 40 años, relató que el hombre llegó a casa para pedirle dinero para comprar cerveza, pero al negarse presuntamente la estrujó y la agredió a ella y a su hija.

Luego de las denuncias, los dos hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.