Accidentes

Un Hombre Perdió la Vida luego de Desvanecerse sobre la Vía Pública en el Centro de Puebla

Se presume que pudo haber sufrido un infarto, sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar la causa del fallecimiento.

Policía Municipal acordonó la calle 3 Norte por la muerte de una persona.Policía Municipal acordonó la calle 3 Norte por la muerte de una persona. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Puebla: un hombre de 45 años murió tras desvanecerse en la calle. La causa podría ser un infarto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+