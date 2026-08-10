Un Hombre Perdió la Vida luego de Desvanecerse sobre la Vía Pública en el Centro de Puebla

Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes 10 de agosto en plena vía pública, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

El hecho ocurrió en la esquina de la calle 3 Norte y 18 Poniente, donde, de acuerdo con los primeros reportes comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció.

De manera preliminar, se presume que pudo haber sufrido un infarto; sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar la causa del fallecimiento.

Muere por posible infarto un hombre en la 18 Poniente de Puebla

Elementos de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron la zona en espera de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Se trató de un hombre de aproximadamente 45 años de complexión robusta, vestía pantalón de mezclilla y playera oscura.

Debido a la movilización, la circulación sobre la 3 Norte, con sentido al zócalo de Puebla, permaneció cerrada varias horas, por lo que automovilistas tomaron vías alternas.

Con información de N+

JAPR