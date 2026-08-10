Seguridad

Sentencian a 19 Personas Hasta a 18 Años de Cárcel por Enfrentamiento Armado en Tizapán el Alto

Por un enfrentamiento armado ocurrido en Tizapán el Alto, en noviembre de 2022, 19 personas detenidas por este hecho fueron sentenciadas hasta a 18 años de cárcel

SentenciadosSentenciaron hasta a 18 años de cárcel a 19 detenidos que participaron en un enfrentamiento armado en Tizapán el Alto, Jalisco. Foto: FGR

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19 personas sentenciadas hasta 18 años por enfrentamiento armado en Tizapán el Alto. Así es como la FGR logró esta condena en Jalisco.

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