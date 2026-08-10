Sentencian a 19 Personas Hasta a 18 Años de Cárcel por Enfrentamiento Armado en Tizapán el Alto

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia condenatoria contra 19 personas detenidas por un enfrentamiento con elementos de la Defensa, en la localidad de Mismaloya, en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, en noviembre de 2022.

Los detenidos fueron sentenciados por su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de las fuerzas armadas, así como asociación delictuosa.

Durante la audiencia de individualización, y después de que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, aportara las pruebas suficientes, se obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia de 18 años un mes y 22 días de cárcel en contra de los siguientes detenidos:

José 'N'.

Alberto 'N'.

Luis 'N'.

Arturo 'N'.

Marco 'N'.

José Roberto 'N'.

Juan 'N'.

Eddy 'N'.

Alberto 'N'.

José 'N'.

Luis Ángel 'N'.

Lamberto 'N'.

Sin embargo, Edgar 'N', Francisco 'N', Julián 'N', Martín 'N', Roberto 'N', Jesús 'N' y Blas 'N', fueron condenados a 16 años y seis meses de prisión.

La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_Jal, obtuvo sentencia de hasta 18 años de prisión en contra de 19 personas por su responsabilidad penal en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de las fuerzas armadas, así como asociación delictuosa.



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Los sentenciados permanecerán en Puente Grande, en Jalisco

Los sentenciados pagarán su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

Cabe señalar que tras su detención en 2022, se aseguró un arsenal consistente en 28 armas de fuego largas de diferentes calibres, 2 mil 470 cartuchos, 18 chalecos balísticos, 12 placas balísticas, un accesorio para arma de fuego, tres camionetas, una con blindaje artesanal, dos motocicletas y un vehículo.