Accidentes

Hombre Muere Prensado tras Caerle un Tráiler Encima en Autopista Guadalajara-Colima

Un hombre murió prensado tras la volcadura de un tráiler en la autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Tuxpan, Jalisco

VolcaduraUn hombre murió tras la volcadura de un tráiler en Tuxpan, Jalisco. Foto: Protección Civil Jalisco

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En autopista Guadalajara-Colima: un hombre muere prensado tras la volcadura de un tráiler. El copiloto sobrevive con heridas leves. Las causas aún se investigan.

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