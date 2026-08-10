Hombre Muere Prensado tras Caerle un Tráiler Encima en Autopista Guadalajara-Colima

Un hombre a bordo de una camioneta murió después de que le cayó un tráiler encima sobre el kilómetro 112 de la autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.

Los hechos ocurrieron cuando un tráiler se volcó y cayó encima de la camioneta tipo pick up. El conductor que iba al lado del camión pesado murió prensado.

🚨Esta mañana se recibió el reporte de un accidente en la Autopista @Operaciongdlcol . Km. 112. municipio de #Tuxpan.



Personal de nuestra Comandancia Regional Ciudad Guzmán se trasladó al lugar, reportando que se trató de la volcadura de un tractocamión, el cual cae sobre una… pic.twitter.com/qEsnuw87Hz — Protección Civil JAL (@PCJalisco) August 10, 2026

El copiloto de la camioneta sobrevivió a la volcadura

El copiloto que iba en la camioneta, un hombre de 25 años, originario de Guasave, Sinaloa, resultó sólo con raspones en las piernas.

Los elementos de Protección Civil de Tuxpan y personal de la Cruz Verde atendieron la situación.

Se informó que la circulación fue cerrada en sentido hacia Guadalajara.

Cabe señalar que hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la volcadura del tráiler, sin embargo, las investigaciones continúan.

Se espera que el cuerpo del hombre fallecido sea trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se llevará a cabo la realización de la autopsia de ley, y que algún familiar lo identifique.