Internacional

Alerta Naranja en Volcán Puracé: Así Está su Actividad Luego del Terremoto en Colombia

El SGC aclaró que el sismo de magnitud 7,4 no afectó al volcán Puracé, que se mantiene en alerta naranja con cinco emisiones de ceniza en 24 horas

Alerta Naranja en Volcán Puracé: Así Está su Actividad Luego del Terremoto en ColombiaVista aérea del volcán Puracé desde la mina de azufre El Vinagre, en el departamento del Cauca. Foto de archivo: Servicio Geológico Colombiano

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