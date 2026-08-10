Alerta Naranja en Volcán Puracé: Así Está su Actividad Luego del Terremoto en Colombia

El volcán Puracé, en el departamento del Cauca, se mantiene en alerta naranja tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana de este lunes, según el boletín diario del Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicado a las 2:25 p.m.

La entidad precisó que el sismo no tuvo relación con la actividad del volcán.

Así aclaró el SGC la relación entre el terremoto y el volcán Puracé

El SGC, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, se refirió directamente al evento sísmico de origen tectónico registrado a las 07:34 a.m. de este lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una magnitud de 7,4.

La entidad indicó que ese sismo no tiene relación con la actividad del volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos, y que su ocurrencia no provocó cambios adicionales a los ya reportados en el comportamiento del volcán.

¿Dónde está el volcán Puracé, en la misma región golpeada por el terremoto?

El volcán Puracé se encuentra en el departamento del Cauca con una cota máxima de 4.650 metros sobre el nivel del mar y a 26 kilómetros al sureste de Popayán.

Forma parte de la Cadena Volcánica de Los Coconucos, integrada por 15 centros eruptivos alineados con orientación N40°O, de los cuales el Puracé es el más joven y el más septentrional.

¿Cómo sigue el volcán Puracé después del terremoto?

Continúa en estado de alerta naranja, sin cambio respecto a un reporte anterior.

Cinco emisiones de ceniza en las últimas 24 horas, con altura máxima de 700 metros.

Emisiones observadas por habitantes de las veredas Cristales y Alto Anambío, municipio de Puracé.

Flujo de dióxido de azufre (SO₂) por encima del promedio histórico del volcán y ascenso sostenido de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

Sin anomalías térmicas registradas en el cráter, según la plataforma satelital MIROVA.

El SGC explicó que los valores instrumentales de los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente las líneas base de comportamiento del volcán, lo que representa una alteración importante en su dinámica.

La entidad señaló que, aunque puede haber variaciones temporales a la baja en los niveles de actividad, eso no implica un regreso a un estado estable, y que el paso a alerta amarilla requiere de un tiempo prudencial para confirmar una tendencia sostenida.

El SGC recomendó no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga por el riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases.

¿Qué vuelos siguen afectados tras el terremoto?

Aeronáutica Civil informó que, además de la suspensión de operaciones comerciales en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura por el terremoto, el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán mantiene operaciones restringidas por emisiones del volcán Puracé.

La entidad recomendó a los pasajeros consultar sus canales oficiales y mantener comunicación directa con las aerolíneas ante cualquier modificación en los itinerarios.

El terremoto en Colombia

El terremoto dejó al menos 111 muertos y 87 heridos, según cifras reportadas por el gobierno colombiano. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que declarará una emergencia nacional para agilizar el traslado de recursos a las zonas afectadas.

"Tembló toda mi casa... nunca me ha tocado un temblor tan fuerte", relató a la agencia AP Jorge Moncayo, taxista de 64 años residente en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo.

CT