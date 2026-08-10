Accidentes

Bomberos Sofocan Fuego en Casa de la Colonia Bellavista en Ciudad Juárez

Fuego en la colonia Bellavista moviliza a Bomberos de Ciudad Juárez. La conflagración dejó solo daños materiales en una bodega de telas casera.

Un incendio se registró en una bodega de telas en la colonia Bellavista de Ciudad JuárezUn incendio se registró en una bodega de telas en la colonia Bellavista de Ciudad Juárez. Foto: N+

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Incendio en Bellavista: Bomberos de Ciudad Juárez controlan fuego en bodega de telas. Solo daños materiales, sin heridos.

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