Bomberos Sofocan Fuego en Casa de la Colonia Bellavista en Ciudad Juárez

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron tras el reporte de un incendio registrado en la planta alta de una vivienda de la colonia Bellavista, en Ciudad Juárez.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Begonias y Platón, donde el segundo piso del domicilio era utilizado como bodega para almacenar telas.

Al arribar al lugar, los elementos de Bomberos realizaron las labores correspondientes para controlar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del inmueble.

Incendio deja daños materiales en segundo piso

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio únicamente provocó daños materiales en el segundo piso de la vivienda. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Las autoridades atendieron la emergencia y realizaron las labores necesarias para controlar el incendio en el inmueble ubicado en la colonia Bellavista.