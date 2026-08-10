Internacional USGS Da Punto Exacto del Epicentro del Terremoto en Colombia: 'El Mayor Sismo del Siglo' El terremoto magnitud 7.4 ha sumado hasta el momento más de un centenar de muertos y daños en al menos 12 departamentos del país AP Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 10 ago 2026 | 15:30 CST Actualizado hace 3 horas

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El sismo de hoy en Colombia magnitud 7.4, ha dejado decenas de edificios colapsados, hasta el momento suman 111 muertos, y casi 90 heridos. De acuerdo con las autoridades del país, se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI.

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Temblor en Colombia Hoy En Vivo: Daños y Últimas Noticias por Fuerte Terremoto Actualizado el10 ago 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos, informó que, el epicentro ocurrió en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 7:34 horas. Hasta el momento, más de 12 mil personas de 900 poblados, han reportado que sintieron el sismo, según información del gobierno colombiano. Además, el sismo se sintió en algunas partes de Panamá y Venezuela.

Hasta el momento suman 18 réplicas; el Servicio Geológico Colombiano informó que seguirán monitoreando la actividad sísmica en las 201 estaciones que tienen en el país.

"Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía"

El director general del Servicio Geológico Colombiano, Julián Fierro alertó:

"Este es el sismo que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia. En esta zona ya ha habido antecedentes de sismos sentidos, particularmente el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud 7.2"

¿Por qué se sintió tanto el sismo a pesar de no ser superficial?

Aunque el sismo no fue superficial, es decir, menor a 30 km, fue ampliamente percibido. Esto sucede, principalmente, por la magnitud.

"Cuando hay magnitudes tan altas, la energía liberada no alcanza a disiparse bajo la superficie. En sismos de menor magnitud e igualmente profundos, gran parte de esta energía alcanza a disiparse, provocando que no sean ampliamente sentidos".

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el terremoto de este 10 de agosto al oeste de Colombia se produjo como resultado de una falla de deslizamiento horizontal a una profundidad aproximada de 110 km.