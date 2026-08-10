Internacional

USGS Da Punto Exacto del Epicentro del Terremoto en Colombia: 'El Mayor Sismo del Siglo'

El terremoto magnitud 7.4 ha sumado hasta el momento más de un centenar de muertos y daños en al menos 12 departamentos del país

Sismo hoy en ColombiaAP
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