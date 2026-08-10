Seguridad

Incendio en Taller Mecánico del Centro Histórico de Querétaro Deja Tres Autos Afectados

Un incendio al interior de un taller mecánico en el Centro Histórico de Querétaro dejó al menos tres vehículos afectados.

Fuego Consume Parte de Taller Mecánico en el Centro Histórico de QuerétaroFuego Consume Parte de Taller Mecánico en el Centro Histórico de Querétaro. Foto: N+

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Falla mecánica provoca incendio en taller de Querétaro, afectando tres vehículos. Bomberos y Protección Civil aseguran la zona.

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