Incendio en Taller Mecánico del Centro Histórico de Querétaro Deja Tres Autos Afectados

Un incendio se registró al interior de un taller mecánico ubicado sobre la calle Luis M. Olvera, en el Centro Histórico de Querétaro, donde al menos tres vehículos resultaron afectados.

Cuerpos de Emergencia Controlaron el Incendio

De acuerdo con los primeros reportes, una aparente falla mecánica habría originado el fuego, que rápidamente alcanzó los automóviles que se encontraban dentro del establecimiento, además de provocar daños en parte del techo de plástico del inmueble.

Elementos de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para realizar las labores de combate y sofocación del incendio, así como el enfriamiento de la zona para descartar cualquier riesgo adicional.

Tras controlar la emergencia, los cuerpos de auxilio realizaron una inspección del sitio y confirmaron que no existían mayores riesgos.

No se reportaron personas lesionadas ni daños a inmuebles o propiedades de terceros.