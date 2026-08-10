Localizan Cuerpo en Avanzado estado de Descomposición en Veracruz; Autoridades Investigan

La mañana de este lunes 10 de agosto se reportó la inmediata movilización de cuerpos de seguridad derivado del reporte de la localización de un cuerpo en Coatepec.

Los primeros reportes señalan que fue localizado el cuerpo de un hombre el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición. Este hecho se registró en un predio de la zona de de Rancho Viejo, perteneciente al municipio de Coatepec, en la región montañosa central del estado de Veracruz.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habitaba una pequeña construcción de madera y lámina. Vecinos de la zona señalaron que, presuntamente, presentaba problemas relacionados con sus facultades mentales.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Ministerial acudieron al sitio para tomar conocimiento del deceso de la personas y proceder a llevar a cabo las diligencias correspondientes, ademas de recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Otro hallazgo de un cuerpo en situación similar ocurrido recientemente en Veracruz

El pasado 4 de agosto se dio a conocer que fue localizado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, el hallazgo sal interior de su domicilio de la congregación de Santiago de la peña, perteneciente al municipio de Tuxpan, al norte del estado.

la tarde de este martes, elementos de seguridad acudieron al domicilio ubicado en la calle privada de Reforma, donde fue localizado el cuerpo identificado como Rodrigo Limón Pérez, de 60 años.

De acuerdo con los vecinos, la víctima era una persona con discapacidad auditiva. Autoridades ministeriales trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) e iniciaron la correspondiente carpeta de investigación.