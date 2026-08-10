Seguridad

Localizan Cuerpo en Avanzado estado de Descomposición en Veracruz; Autoridades Investigan

Se registró la movilización de cuerpos de emergencias y policiacas esto tras el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición en Coatepec.

Hallazgo de cuerpo en avanzado estado de descomposición en Coatepec, VeracruzHallazgo de cuerpo en avanzado estado de descomposición en Coatepec, Veracruz. Foto: Diana Frías

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Un cuerpo en descomposición moviliza a las autoridades. Ocurrió en la congregación de Rancho Viejo en Coatepec.

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