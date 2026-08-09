Conductor Omite Señal y Desata Persecución Policiaca que Provocó un Fuerte Choque en Veracruz

La madrugada de este domingo 9 de agosto, se registró una persecución de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que terminó con un aparatoso accidente sobre Camino Nacional, a la altura del Fraccionamiento Galán del municipio de Río Blanco en la zona centro del entidad veracruzana.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal detectaron un automóvil en el que viajaban un hombre y una mujer que presuntamente se encontraban en estado etílico, por lo que le marcaron el alto al conductor. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, el automovilista habría hecho caso omiso y aceleró la unidad vehicular , iniciándose una persecución.

Metros adelante, a la altura del Banco del Bienestar, el conductor perdió el control presuntamente debido al exceso de velocidad y se impactó contra una camioneta y posteriormente contra el camellón central.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente de Camión Provoca Caos Vial en la Av. Fidel Velázquez en Veracruz; Hay un Lesionado

La unidad dio varios giros hasta terminar estrellándose contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

Al lugar del accidente acudieron como primeros respondientes paramédicos de Protección Civil de Río Blanco, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios y atendieron a los ocupantes del vehículo.

La mujer que viajaba como copiloto tuvo que ser extraída del automóvil ya que presentaba diversos golpes y una fuerte crisis nerviosa, aunque sus lesiones no fueron de consideración. Por su parte, el conductor fue asegurado por elementos de la Policía Estatal y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación legal.

Otro accidente vehicular ocurrido recientemente en Veracruz

En la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del puente La Ica y en el acceso a la colonia Azteca, en la zona sur de Veracruz durante la noche del pasado viernes 7 de agosto, se reportó el siniestro de un tráiler que transportaba varias toneladas de troncos de madera terminó impactado y subiéndose al muro de concreto. Por fortuna no hubo personas lesionadas.

La cabina del tractocamión quedó destrozada y parte de la unidad obstruía el carril de alta velocidad en el sentido hacia Cosoleacaque. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal como primeros respondientes, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Minatitlán.

Se realizaron labores de limpieza ante la fuga de aceite y combustible sobre la cinta de rodamiento. Se presume que el exceso de velocidad o una probable falla mecánica habría originado el accidente, lo que provocó afectaciones al tráfico vehicular en ambos sentidos.