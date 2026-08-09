Accidentes

Conductor Omite Señal y Desata Persecución Policiaca que Provocó un Fuerte Choque en Veracruz

En Río Blanco, un conductor que presuntamente hizo caso omiso a la señal de alto que le marcaron los elementos de la SSP, generando la persecución que culminó con la volcadura de la unidad vehicular.

Persecución Policiaca Termina en Aparatosa Volcadura en VeracruzPersecución Policiaca Termina en Aparatosa Volcadura en Veracruz. Foto: N+

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Conductor ignora a la policía y desata persecución en Río Blanco, Veracruz. El incidente culminó con una volcadura.

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