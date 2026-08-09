Sociedad

Combaten Incendio en Centro de Rehabilitación en Los Mochis, Sinaloa

Un incendio en un centro de rehabilitación en Los Mochis, Sinaloa, dejó al menos una persona fallecida y cinco lesionadas, dos de gravedad

Combaten Incendio en Centro de Rehabilitación en Los Mochis, SinaloaUn bombero conecta una manguera al camión de bomberos durante las labores de atención a un incendio. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

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