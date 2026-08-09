Combaten Incendio en Centro de Rehabilitación en Los Mochis, Sinaloa

Un incendio registrado la tarde de este domingo en un centro de rehabilitación de Los Mochis, Sinaloa, dejó una persona sin vida y cinco lesionadas, dos de ellas de gravedad, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades hasta el momento.

El fuego se originó en el inmueble ubicado sobre la calle Serapio Rendón, en los límites de las colonias Centro y Cuchilla, entre las calles Juan Aldama y Serapio Rendón.

El incidente ocurrió poco después de las 15:00 horas en el centro de rehabilitación Casa de Restauración.

Al lugar arribaron cuerpos de bomberos de Los Mochis, paramédicos de la Cruz Roja, personal de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales (SUMA) de Ahome y elementos de Protección Civil, quienes se dividieron en grupos para continuar las labores de sofocación mientras el fuego permanecía activo dentro del inmueble.

Luz Noticias transmitió en vivo desde el sitio a través de su conductor Osmar Zavala.

Personal externo al centro logró abrir la puerta principal de acceso, lo que permitió la salida de una gran cantidad de internos y trabajadores que se encontraban en el interior.

Parte de ellos salió ilesa; otros presentaron lesiones de distinta gravedad, algunos con síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Quienes resultaron con lesiones menores fueron atendidos en el sitio por paramédicos; los dos casos de gravedad fueron trasladados a hospitales de la ciudad por elementos de la Cruz Roja y de SUMA.

Aún no se confirman las causas del incendio ni el punto exacto del inmueble donde se originaron las llamas. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encontraba a la espera de ingresar al sitio, una vez concluidas las labores de rescate, para delimitar la zona e integrar una carpeta de investigación.

Lo que se sabe hasta el momento

Ubicación: centro de rehabilitación Casa de Restauración, calle Serapio Rendón, límites de las colonias Centro y Cuchilla, Los Mochis.

Saldo confirmado: una persona fallecida y cinco lesionadas, dos de gravedad.

Corporaciones en el sitio: bomberos de Los Mochis, Cruz Roja, SUMA Ahome, Protección Civil y Dirección General de Investigación Pericial.

Causa del incendio: sin confirmar.

Cifra de víctimas: podría variar; las autoridades no han cerrado el reporte oficial.

Hasta la publicación de esta nota, el fuego no había sido controlado en su totalidad y las autoridades no habían descartado la posibilidad de que permanecieran más personas en el interior del inmueble.