Sociedad

Rodada por Laura Velázquez Llega al Kilómetro 34, Donde Murió Atropellada por un Tráiler

Colectivos ciclistas y organizaciones de víctimas se reunieron en Ecatepec para recordar a la activista y colocar una bicicleta blanca en el sitio de su muerte.

Memorial dedicado a Laura Velázquez. Foto: N+Memorial dedicado a Laura Velázquez. Foto: N+

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