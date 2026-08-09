Rodada por Laura Velázquez Llega al Kilómetro 34, Donde Murió Atropellada por un Tráiler

Una rodada en memoria de Laura Velázquez Florencio llegó este domingo al kilómetro 34 del Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, Estado de México, donde la activista murió el pasado 7 de julio al ser atropellada por un tractocamión mientras iba en bicicleta. El recorrido reunió a colectivos ciclistas, grupos que acompañan a víctimas de feminicidio y personas que acudieron a respaldar a la familia.

Rodada en memoria de Laura Velázquez. Foto: N+

La movilización tuvo distintos puntos de salida. Algunos participantes partieron desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en la Ciudad de México, mientras que otros comenzaron el trayecto en Chimalhuacán, cerca del mural dedicado a Diana Velázquez Florencio, hermana de Laura y víctima de feminicidio. Todos los recorridos tuvieron como destino el lugar donde Laura perdió la vida, con la intención de realizar una vigilia y colocar una bicicleta blanca en su memoria.