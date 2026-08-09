Hombre Vinculado por Agredir a su Pareja y Herir de Bala a Menor de 14 Años en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Miguel Eulogio “N” de 53 años fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de una mujer y dos adolescentes en hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en la colonia Villa Verde, en Hermosillo, tras haber sido detenido el viernes 7.

Puntualizó que el imputado habría agredido físicamente a su pareja sentimental al interior de un domicilio y posteriormente disparó con un arma de fuego contra una adolescente de 14 años, quien resultó lesionada; además de presuntamente intentar disparar contra un adolescente de 16 años.

Detalló que, durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba correspondientes, los cuales fueron considerados suficientes por el Juez de Control para dictar auto de vinculación a proceso e imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar.

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Apuntó que Miguel Eulogio “N” cuenta con antecedentes y registros penales relacionados con corrupción de menores, delitos contra la salud, narcomenudeo, portación de arma de fuego, homicidio y robo de vehículo.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con vencimiento el 8 de noviembre de 2026.

Otra vinculación a proceso reciente ocurrida en Sonora

Las autoridades informaron acerca de la vinculación a proceso de una persona quedó en prisión preventiva luego de ser detenida cuando presuntamente transportaba más de 196 kilos de metanfetamina en el interior en de un vehículo de paquetería en el tramo Caborca-Sonoyta.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que informó que este aseguramiento ocurrió tras una denuncia anónima, la cual alertó sobre el posible traslado de droga en unidades de transporte procedentes del sur del país.

Elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron las investigaciones correspondientes y ubicaron el vehículo en las inmediaciones del kilómetro 120+300 donde le marcaron el alto.