Seguridad

Hombre Vinculado por Agredir a su Pareja y Herir de Bala a Menor de 14 Años en Hermosillo

Fue vinculado a proceso Miguel Eulogio 'N' por el ataque con un arma de fuego a una mujer y a une menor de 14 años en la colonia Villa Verde en Hermosillo, Sonora.

Miguel Eulogio 'N' es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y homicidio tras agredir a una mujer y disparar a una menor de 14 años.Miguel Eulogio 'N' es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y homicidio tras agredir a una mujer y disparar a una menor de 14 años. Foto: N+

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Miguel Eulogio 'N' es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y homicidio tras agredir a una mujer y disparar a una menor de 14 años.

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