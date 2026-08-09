Sociedad

Reporte de Daños por Fuertes Lluvias en Cajeme; Autoridades Realizan Operativo

Lluvias intensas en Cajeme dejan daños materiales y cortes de energía. Autoridades realizan operativo de seguridad.

Reporte de Daños por Fuertes Lluvias en Cajeme; Autoridades Emiten RecomendacionesReporte de Daños por Fuertes Lluvias en Cajeme. Foto: Protección Civil Sonora

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Cajeme enfrenta cortes eléctricos y daños por lluvias. Protección Civil y CFE trabajan para restablecer servicios.

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