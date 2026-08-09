Reporte de Daños por Fuertes Lluvias en Cajeme; Autoridades Realizan Operativo

Daños materiales, además de fallas y corte en el suministro de energía eléctrica dejaron en Cajeme los fuertes vientos que acompañaron a la lluvia que se registró la tarde del pasado sábado 8 de agosto.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil personal de los tres órdenes de gobierno atendieron diversos reportes de caídas de árboles, postes, cables y estructuras en varios sectores.

Precisó que algunas de las colonias con mayores afectaciones fueron Valle Dorado, Misión del Sol, Urbi Villa, Parque Industrial, Francisco Villa y Villa Fontana.

En sus cuentas oficiales la Comisión Federal de Electricidad publicó que la caída de postes personal de la empresa emprendió labores de manera inmediata para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Ayuntamiento de Cajeme realiza operativo

El Ayuntamiento de Cajeme en sus redes sociales comunicó que desplegó un operativo para la atención de reportes y proteger a la población.

Exhortó a la ciudadanía a resguardarse evitar traslados innecesarios y mantenerse alejada de árboles, postes, cables y estructuras.