Huelga Nacional Monte de Piedad: Así Puedes Pagar el Refrendo del 10 al 15 de Agosto 2026

La huelga del Nacional Monte de Piedad mantiene la atención de miles de personas que tienen prendas empeñadas y necesitan mantener vigentes sus contratos. Si tienes un refrendo o desempeño pendiente durante este periodo, existen opciones para realizar el pago sin acudir necesariamente a una sucursal.

El Nacional Monte de Piedad informó que sus clientes pueden utilizar distintos medios de pago alternos para cubrir sus abonos, refrendos o desempeños. Estas opciones incluyen plataformas digitales, tiendas OXXO y sucursales o servicios bancarios autorizados.

Del 10 al 15 de agosto de 2026, puedes pagar tu refrendo a través de Mi Monte Web o Mi Monte App con tarjeta de crédito o débito; también puedes hacerlo en OXXO en efectivo o mediante Citibanamex y BancaNet, utilizando los datos correspondientes a tu contrato de empeño.

¿Cómo pagar el refrendo por internet?

Una de las alternativas es realizar el trámite desde Mi Monte Web o la aplicación Mi Monte App, disponibles para pagos con tarjeta de crédito o débito de lunes a domingo, de 00:00 a 23:00 horas.

Para realizar el pago, sigue estos pasos:

Ingresa a Mi Monte Web o abre Mi Monte App. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña. Dirígete al apartado de empeños o boletas por vencer. Selecciona el contrato o la boleta que deseas mantener vigente. Elige la opción de refrendo y agrégala a la caja virtual. Realiza el pago con una tarjeta de crédito o débito aceptada. Guarda el comprobante digital.

¿Dónde más puedo pagar el refrendo?

Si no puedes utilizar las plataformas digitales, el Nacional Monte de Piedad contempla otras opciones autorizadas.

En OXXO, puedes realizar el pago en efectivo de lunes a domingo, de 7:00 a 21:00 horas, los 365 días del año. Para ello, proporciona tu número de contrato o muestra la referencia generada en la aplicación y solicita el pago del servicio de Nacional Monte de Piedad.

Otra alternativa es Citibanamex, ya sea mediante BancaNet, en la opción de pago de servicios, o directamente en ventanilla, donde deberás proporcionar los datos de tu contrato.

¿Dónde resolver dudas sobre el pago?

El Nacional Monte de Piedad señaló que los clientes pueden recibir asesoría sobre el proceso a través de su Centro de Servicio a Clientes, en los números 55 2629 2790 y 55 8890 9717, o mediante el correo servicioaclientes@montedepiedad.com.mx

Ante la huelga, quienes tengan pagos pendientes deben revisar las condiciones de su contrato y utilizar alguno de los canales habilitados para evitar que su refrendo quede pendiente.