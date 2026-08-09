Programas sociales

Reabre Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Qué Apellidos se Inscriben 10-15 de Agosto

Esta semana reinicia el nuevo registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en estos días de agosto 2026

Reabre registro la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años apellidos del 10 a 15 de agosto 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años inicia con una nueva otra semana de registro en agosto. Foto: Secretaría de Bienestar
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