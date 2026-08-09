Lionel Messi Asistió al Funeral de su Padre en Argentina

El pasado sábado 8 de agosto se dio a conocer sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, a los 68 años de edad. De acuerdo con la agencias de noticias EFE , el padre de la leyenda "falleció en las primeras horas de este sábado tras permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad".

Luego de confirmarse la noticia, Lionel Messi viajó a su natal Argentina para asistir al funeral de su padre. El futbolista, que jugó la final de la pasada Copa del Mundo con la 'Albiceleste', se perdió el partido del Inter Miami vs Monterrey que se llevó a cabo precisamente el mismo día del fallecimiento de su padre. El capitán del club estadounidense causó baja del encuentro ya que viajó en un avión privado, junto a su familia, la misma noche del pasado sábado.

Messi estuvo en el funeral de su padre

Lionel Messi y su familia despidieron este domingo por la mañana a su padre Jorge Messi. El funeral se llevó a cabo en el cementerio privado 'El Prado', ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario (provincia de Santa Fe), en una ceremonia íntima que estuvo rodeada por un operativo de seguridad.

El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos "para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio", informó EFE.

Aficionados se hicieron presentes en las inmediaciones del cementerio, en donde colgaron mantas con mensajes de apoyo para la familia Messi.

En ese sentido, el alcalde de Rosario, Pablo Javkin, señaló que el gobierno local se puso a disposición para proteger la ceremonia del último adiós del padre del futbolista. Además, por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos de este fin de semana en todas las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, y los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debieron usar un brazalete negro.

DB