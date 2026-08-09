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Lionel Messi Asistió al Funeral de su Padre en Argentina

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años de edad luego de luchar contra una enfermedad

Lionel Messi durante el funeral de su padre, Jorge Messi, en ArgentinaFoto: Getty Images
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