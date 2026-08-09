¿Qué Apellidos Cobran Beca de Uniformes y Útiles Escolares de $2,500 del 10 a 14 de Agosto 2026?

Esta semana termina el pago de la Beca Rita Cetina para primaria de Uniformes y Útiles Escolares, por eso acá te decimos qué apellidos cobran el apoyo de 2,500 pesos del 10 al 14 de agosto 2026, esto de acuerdo con el calendario de pagos que dio a conocer Julio León, Coordinador Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB).

Desde que se dio a conocer el calendario con las fechas de pago de la Beca de Uniformes y Útiles Escolares 2026 para primaria, en una nota ya te dijimos cómo consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar, para que sepas si ya cayó tu apoyo económico y las cuatro opciones que tienen los beneficiarias para usar el dinero que las autoridades les dan como parte del regreso a clases.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Amanecen Haciendo Largas Filas por Beca Rita Cetina en Escobedo

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina primaria en agosto 2026?

De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Beca Rita Cetina de agosto 2026 que dio a conocer Julio León, el pago para alumnos de primaria inicia este lunes 3 de agosto 2026 y va a terminar hasta el próximo día 14 del mismo mes.

Como ya es costumbre con las fechas de pago Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

¿Qué apellidos cobran la Beca de Uniformes y Útiles Escolares del 10 al 14 de agosto 2026?

Según con lo establecido en las fechas de pago de la Beca para Uniformes y Útiles Escolares 2026, del lunes 10 y hasta el viernes 14 de agosto los siguientes apellidos van a recibir su apoyo anual de 2,500 pesos en su Tarjeta de Bienestar

Lunes 10 de agosto 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya



Martes 11 de agosto 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozo



Miércoles 12 de agosto 2026

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso



Jueves 13 de agosto 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



Viernes 14 de agosto 2026

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padrón de Becas del Bienestar Creció de 90 Mil a 350 Mil Beneficiarios en Querétaro

Con esta información, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria ya saben quiénes cobran el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 durante la segunda de agosto 2026.

AO