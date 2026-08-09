¿Qué Apellidos Cobran Beca de Uniformes y Útiles Escolares de $2,500 del 10 a 14 de Agosto 2026?

Esta semana termina el pago de la Beca Rita Cetina para primaria de Uniformes y Útiles Escolares, por eso acá te decimos qué apellidos cobran el apoyo de 2,500 pesos del 10 al 14 de agosto 2026, esto de acuerdo con el calendario de pagos que dio a conocer Julio León, Coordinador Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB).
¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina primaria en agosto 2026?
De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Beca Rita Cetina de agosto 2026 que dio a conocer Julio León, el pago para alumnos de primaria inicia este lunes 3 de agosto 2026 y va a terminar hasta el próximo día 14 del mismo mes.
Como ya es costumbre con las fechas de pago Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.
¿Qué apellidos cobran la Beca de Uniformes y Útiles Escolares del 10 al 14 de agosto 2026?
Según con lo establecido en las fechas de pago de la Beca para Uniformes y Útiles Escolares 2026, del lunes 10 y hasta el viernes 14 de agosto los siguientes apellidos van a recibir su apoyo anual de 2,500 pesos en su Tarjeta de Bienestar
Lunes 10 de agosto 2026
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 11 de agosto 2026
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Miércoles 12 de agosto 2026
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 13 de agosto 2026
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 14 de agosto 2026
Torres
Trejo
Tapia
Trujillo
Téllez
Tovar
Toledo
Trinidad
Tolentino
Tejeda
Tenorio
Tello
Tinoco
Tamayo
Tirado
Terán
Uribe
Urbina
Con esta información, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria ya saben quiénes cobran el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 durante la segunda de agosto 2026.