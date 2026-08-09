Programas sociales

¿Qué Apellidos Cobran Beca de Uniformes y Útiles Escolares de $2,500 del 10 a 14 de Agosto 2026?

Reinicia el pago del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares, por eso checa qué apellidos cobran su beca de 2,500 pesos en la segunda semana de agosto 2026

Qué apellidos cobran Beca de Uniformes y Útiles Escolares del 10 al 14 de agosto 2026 listaLa Beca de Uniformes y Útiles Escolares termina dispersión de pago esta semana de agosto 2026. Foto: Julio León

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