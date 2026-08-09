¿Se Suspende el Partido México vs Estados Unidos por el Clima Hoy? Activan Alerta por Mal Tiempo

La final del Campeonato Sub-20 Concacaf entre México vs Estados Unidos hoy ya tiene fecha y hora, pero las condiciones del clima no se alinean con estos horarios necesariamente; por ello, conoce aquí cuál es el pronóstico del tiempo y qué se sabe sobre la suspensión del partido a realizarse este domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte.

El conjunto tricolor ha tenido una actuación perfecta en el torneo previo al Mundial-20, que también le otorga sus lugares en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de 2028.

En el duelo de este domingo busca coronar su destacada participación ante la selección de las estrellas... si es que el clima lo permite.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el partido México vs Estados Unidos hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió doble alerta por lluvias en la Ciudad de México. Entre las alcaldías que están con foco rojo por el pronóstico de fuertes precipitaciones y posible caída de granizo está Coyoacán, demarcación donde se ubica el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), sede del partido final del Torneo Sub-20 de Concacaf 2026.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé, para la tarde de este domingo, lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México (centro y oeste), descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Cabe señalar que en el estadio, los protocolos de seguridad analizan los riesgos por factores determinantes para retrasar, posponer o suspender el partido, como son las tormentas eléctricas, temperaturas extremas o condiciones adversas en las instalaciones a raíz del clima.

El partido de la Selección Mexicana en la Final del Premundial Sub-20 se jugará este domingo 9 de agosto de 2026 a las 17:00 horas, es decir, a las 5 de la tarde (tiempo del centro de México).

¿Se suspende el partido México vs Estados Unidos?

El protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Azteca busca proteger a los asistentes y jugadores ante la presencia de rayos en las inmediaciones.

Dependiendo de las condiciones de la tormenta, es como se aplica el procedimiento, que restringe el acceso a la cancha, pide a los aficionados ocupar sus asientos bajo resguardo, suspende o retrasa actividades si un rayo cae a menos de 13 kilómetros y detiene el partido alrededor de 30 minutos.

Los primeros pasos siempre son el retraso del inicio del partido y, si las condiciones no mejoran, podría darse una reprogramación; sin embargo, hasta el momento el horario para la patada inicial sigue con lo agendado, es decir, a las 17:00 horas.