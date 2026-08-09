Futbol

¿Se Suspende el Partido México vs Estados Unidos por el Clima Hoy? Activan Alerta por Mal Tiempo

Emitieron alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo en la zona del Estadio Banorte, en CDMX, donde se llevará a cabo el México vs Estados Unidos; checa si se suspenderá el partido.

Conoce si se cancela el partido México vs Estados Unidos, final del Campeonato Sub-20 Concacaf.Este domingo está programado el partido México vs Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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