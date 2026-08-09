Futbol

Los Premios del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026: Esto Ganaría México si Conquista el Premundial

Este domingo se juega México vs EUA en la final del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026. ¿Cuáles serán los premios? Te contamos qué se llevaría el Tri.

Cuáles son los Premios del Campeonato Sub-20 de ConcacafMéxico se disputa con EUA el primer lugar del Campeonato Sub-20 de Concacaf. Foto: Cuartoscuro
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