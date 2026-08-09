Los Premios del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026: Esto Ganaría México si Conquista el Premundial

El Premundial llega a su fin este domingo 9 de agosto con el juego México vs Estados Unidos. El triunfo, además del honroso primer lugar, incluye premios que van más allá de lo económico. En N+ te damos a conocer qué ganaría el Tri si conquista el primer lugar del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026.

Previamente te hemos dado a conocer si el partido pasará gratis y por TV abierta, así como los resultados de la Selección Mexicana en los Juegos Centroamericanos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Encabeza Abanderamiento de Delegación Mexicana para los Juegos Centroamericanos 2026

¿Cuáles son los premios del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026?

Además de ganar el primer lugar del torneo, una victoria en cuartos de final colocó a México y a los demás equipos que pasaron a semifinales, los cuatro boletos de Concacaf para la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

Además, los cuatro mejores equipos de la competencia también aseguran su ticket a la representación de la confederación en los Juegos Panamericanos de 2027.

Por su parte, México buscará extender su récord perfecto en el Campeonato Sub-20 2026. El anfitrión del torneo completó una Fase de Grupos impecable, con tres victorias consecutivas para finalizar en el primer lugar del Grupo B, antes de eliminar a Panamá con un triunfo por 4-0 en los Cuartos de Final.

Finalmente, el Tri se impuso a Canadá en la semifinal del torneo con un marcador 2-1.

México y Estados Unidos juegan la final del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

En N+ te llevaremos un minuto a minuto del encuentro con nuestro LIVEBLOG, para que no pierdas un solo detalle.