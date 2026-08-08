¿Chivas vs Dallas Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver En Vivo y A Qué Hora Pasa el Partido

Este sábado se juega Chivas vs Dallas, en el que el Rebaño Sagrado busca su permanencia en la Leagues Cup 2026. ¿Pasa gratis por TV abierta? ¿A qué hora es el partido? ¿Dónde ver? En N+ te damos todos los detalles.

Previamente, Pumas, Tigres, Juárez y Pachuca se enfrentaron en sus respectivos encuentros, pero solo Juárez logró sobreponerse a Vancouver con 3-1.

¿Chivas vs Dallas pasa gratis en TV abierta?

Chivas buscará levantarse tras la derrota en su debut y conseguir un resultado que le permita seguir con vida en este torneo.

Este partido podrás seguirlo a través de TV abierta, pues Canal 5 transmitirá el juego en vivo, por lo que también podrás verlo en streaming desde ViX Premium.

Además, en N+ te llevaremos un LIVEBLOG con el minuto a minuto del encuentro de la Leagues Cup.

¿A qué hora es Chivas vs Dallas hoy?