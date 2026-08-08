Futbol

¿Chivas vs Dallas Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver En Vivo y A Qué Hora Pasa el Partido

Conoce a qué hora juegan las Chivas este sábado y dónde seguir el partido de la Leagues Cup gratis y en vivo.

Chivas vs Dallas, partido de Leagues CupChivas se enfrenta a Dallas en el estadio PayPal Park en San José, California. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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