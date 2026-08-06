¿Cruz Azul vs Philadelphia Va Gratis por TV Abierta en México? Dónde Ver Partido de Leagues Cup

Este jueves la Máquina de Joel Huiqui hace su debut en el torneo internacional y si todavía no sabes a qué hora ni en qué canal juega Cruz Azul vs Philadelphia Union, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de hoy en México, correspondiente a la Leagues Cup 2026, pues al parecer hay que buscar alternativas a la TV abierta.

Si no te quieres perder el juego de Cruz Azul este jueves 6 de agosto, en una nota ya te dejamos la fecha y horario en que se juega el partido contra Philadelphia Union y los resultados de los partidos de la Leagues Cup, en segunda jornada de actividades.

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¿A qué hora juega Cruz Azul vs Philadelphia Union hoy por la Leagues Cup 2026?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 18:00 horas (6 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 18 de julio. El encuentro se lleva a cabo en el Subaru Park, recinto que se ubica en Chester, Pensilvania, en los Estados Unidos.

El equipo de Joel Huiqui viene de perder contra el Atlante en la Jornada 3 de la Liga MX, pero la actualidad le sonríe a los cementeros, pues son los vigentes campeones del futbol mexicano y recientemente derrotaron al Toluca del Turco Mohamed para quedarse con el Campeón de Campeones 2026.

¿Transmisión del Cruz Azul vs Philadelphia Union pasa por un canal gratis?

El partido de la Leagues Cup 2026 no se va a poder ver por TV abierta en vivo, pues el juego solamente va a estar disponible por una app de streaming de pago.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Cruz Azul vs Philadelphia Union en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores. Los aficionados que vivan en los Estados Unidos van a poder disfrutar de la transmisión en directo, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido, a través de la señal de Univisión.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Philadelphia Union en vivo gratis?

El partido de la Máquina va a estar disponible en vivo online gratis a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del Cruz Azul vs Philadelphia.

AO