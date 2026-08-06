Futbol

¿Cruz Azul vs Philadelphia Va Gratis por TV Abierta en México? Dónde Ver Partido de Leagues Cup

Checa a qué hora y en qué canal juega Cruz Azul vs Philadelphia Union este jueves 6 de agosto, así sabrás dónde ver la transmisión del partido de la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul vs Philadelphia Union pasa por un canal de TV gratis en México dónde ver partido de Leagues Cup 2026Cruz Azul hace su debut en la Leagues Cup 2026. Foto: Getty

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