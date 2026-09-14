Futbol

Julián Quiñones Brilla en Arabia Saudita con Nuevo Gol

El delantero mexicano anotó su primer tanto en la Champions League asiática y llegó a cuatro goles en la temporada

Julián Quiñones durante un partido de la Champions League asiáticaFoto: X (@AlQadsiahEN)
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+