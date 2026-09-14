Julián Quiñones Brilla en Arabia Saudita con Nuevo Gol

Nominado al Balón de Oro 2026, Julián Quiñones sigue en plan grande. El atacante mexicano anotó un gol en el partido de su equipo Al Qadisiya en la Champions League asiáticamy llegó a cuatro tantos en lo que va de la temporada.

El conjunto árabe se llevó la victoria por marcador de 2-1 sobre el Al-Wasl en el inicio de la campaña 2026-27 del torneo continental de clubes. Quiñones El delantero apareció en el segundo poste para meter un cabezazo que venció al portero rival para abrir al marcador al minuto 57. Con su gol, el equipo encaminó el triunfo.

Tras el encuentro Quiñones fue nombrado el mejor jugador del partido y, en conferencia de prensa, expresó su satisfacción por la victoria obtenida en el partido inaugural del torneo. El exjugador del América afirmó que el equipo llegó al encuentro tras una larga preparación que les ayudó a sacar los tres puntos.

"Hicimos un partido fuerte y competitivo, y nos habíamos estado preparando para este encuentro durante mucho tiempo; estábamos muy listos para afrontarlo".

Julián Quiñones fue una de las grandes sorpresas del pasado Mundial, en donde igualó la marca de más goles para un mexicano en Copas del Mundo con 4. Sus grandes actuaciones de la temporada anterior lo hicieron ganarse un lugar en la nominación del Balón de Oro 2026 en donde aparece como uno de los mejores 30 jugadores del mundo tras proclamarse campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita por encima de Cristiano Ronaldo.

La ceremonia de premiación para el Balón de Oro se llevará a cabo próximo lunes 26 de octubre en Londres. Por su parte, Quiñones y su club deberán prepararse para su siguiente compromiso, el cual los enfrentará con el Al-Kholood Club en la Saudi pro League el 9 de octubre, tras la Fecha FIFA.