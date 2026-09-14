Peso Retrocede ante el Dólar y la Bolsa Mexicana Repunta desde su Peor Nivel en el Año

El peso mexicano se depreció este lunes ante un avance global del dólar y en una sesión marcada por el deterioro de la situación en Medio Oriente, con el mercado a la expectativa de las decisiones de distintos bancos centrales, entre ellos, la Reserva Federal (Fed).

La moneda local cotizaba en 17.14 unidades en la recta final de los negocios, con un retroceso de 1.1%, después de que nuevos ataques a infraestructura energética saudí y buques cerca del estrecho de Ormuz presionaron los precios del petróleo por preocupaciones sobre el suministro.

Economistas anticipan que la Fed eleve las tasas en 25 puntos básicos durante su anuncio del miércoles y las suba nuevamente antes de que termine marzo, luego de conocer un avance de los precios al consumo en agosto y un sólido reporte de empleo.

Una subida de tasas en Estados Unidos reduciría el atractivo de los activos locales debido a que disminuiría el diferencial entre los rendimientos que ofrecen. En México, el mercado espera que Banco de México (Banxico) mantenga sin cambios su tasa de referencia durante más tiempo.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió después de haber tocado su menor nivel en lo que va del año. El índice accionario líder S&P/BMV IPC avanzó un 0.46%, a 64 mil 216.98 puntos, poniendo fin a una racha de tres sesiones a la baja.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) subieron en la mayoría de sus plazos en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción del de 28 días que fue colocado en 6.25%, sin cambios frente a su remate previo.

Con información de Reuters

AMP