Economía

Peso Retrocede ante el Dólar y la Bolsa Mexicana Repunta desde su Peor Nivel en el Año

El mercado espera esta semana las decisiones de distintos bancos centrales, entre ellos, la Reserva Federal y el Banxico

Dólar estadounidense. Foto: N+Dólar estadounidense. Foto: N+

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