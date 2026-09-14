Economía

Sedatu Revela Avances en Construcción de Vivienda Social en México

Infonavit y FOVISSSTE destacan cancelación de créditos impagables, así como la reestructura de financiamientos para mejorar las condiciones de pago

Sedatu Revela Avances en Construcción de Vivienda Social en MéxicoPrograma de Vivienda para el Bienestar en México. Foto: CUARTOSCURO

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Con 1.8 millones de créditos y apoyos entregados, Sedatu reporta un 40% de avance en mejoramiento de vivienda.

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