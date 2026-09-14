Sedatu Revela Avances en Construcción de Vivienda Social en México

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó avances en el programa Vivienda para el Bienestar, con una meta de beneficiar a 12 millones de familias, equivalentes a alrededor de 43 millones de personas, mediante construcción, mejoramiento y acciones relacionadas con vivienda.

Durante la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias y contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante este sexenio.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta para los seis años de gobierno contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas, además de 1.8 millones de apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda.

La funcionaria federal detalló que también se contempla mejorar las condiciones de crédito para 5.1 millones de personas a través del Infonavit y Fovissste, así como entregar un millón de escrituras y otorgar 2.2 millones de créditos tradicionales de vivienda.

Hasta el momento, 667 mil viviendas ya fueron contratadas, lo que significa que cuentan con el suelo, proyecto ejecutivo y contratos con las empresas encargadas de su construcción. Además, existen 766 proyectos en proceso, que representan 37 por ciento de avance respecto a la meta total.

Vega Rangel señaló que 277 mil viviendas ya se encuentran en obra y destacó que, después de una tendencia a la baja en la construcción de vivienda social desde 2012, actualmente también se observa participación del sector privado en este tipo de proyectos.

En materia de mejoramiento de vivienda, la Sedatu reportó un avance de 40 por ciento en la meta, con acciones realizadas mediante Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). En total, se han entregado 1.8 millones de créditos y apoyos.

La secretaria también destacó la reforma al artículo 4 constitucional relacionada con el derecho a una vivienda digna. Explicó que este concepto contempla aspectos como habitabilidad, acceso a servicios básicos, seguridad jurídica, accesibilidad, ubicación, asequibilidad y adecuación cultural.

Por su parte, Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, señaló que el programa Vivienda para el Bienestar busca poner fin a los créditos que resultan impagables para los trabajadores.

Informó que 321 mil 210 familias han sido beneficiadas y que se han realizado 11 asambleas en distintos puntos del país para entregar constancias de finiquito. Además, detalló que 78 mil 790 familias, correspondientes a los créditos más deteriorados del FOVISSSTE, fueron consideradas para la reestructura de sus financiamientos de UMA a pesos, con un pago fijo.

Durante los dos primeros años de la administración, el FOVISSSTE otorgó 59 mil 434 créditos, con un monto promedio de 1.6 millones de pesos. También reportó un total de 82 mil 528 hipotecas.

En su participación, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, informó que desde noviembre de 2024 se inició la reestructuración de los créditos considerados impagables.

Detalló que de los 4 millones 856 mil créditos que se encontraban en esta condición, todos fueron reestructurados; de ellos, 536 mil ya fueron liquidados y alrededor de 4.3 millones cuentan actualmente con mejores condiciones de pago.

En cuanto a la cartera vencida del Infonavit, indicó que pasó de 29 a 27 por ciento. Además, hasta julio de 2026 se habían colocado 673 mil 586 créditos, con una inversión de 610 mil millones de pesos.

En materia de mejoramiento de vivienda, el instituto reportó 564 mil créditos colocados hasta julio. También informó que entre octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026 fueron liberadas 249 745 hipotecas y se entregaron 61 881 viviendas.

Respecto al programa Vivienda para el Bienestar, Romero Oropeza señaló que hasta julio de 2026 se habían contratado 515 mil 917 viviendas y se prevé alcanzar las 700 mil al cierre del año.

En total, el Infonavit reportó 1.3 millones de créditos hipotecarios y de mejoramiento de vivienda colocados, además de 54 mil millones de pesos destinados a la construcción de viviendas dentro del programa.

De acuerdo con las cifras presentadas, la derrama económica acumulada asciende a 735 mil millones de pesos, mientras que el monto destinado anualmente por esta administración a la construcción de vivienda se ubica en alrededor de 367 mil millones de pesos.