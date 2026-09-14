Matan a Una Persona y Quedan Seis Heridas en un Partido de Futbol en San Francisco del Rincón

El pasado domingo se registró una agresión a balazos en pleno partido de futbol en San Francisco del Rincón, quedando varias personas lesionadas.

Fue en el campo deportivo ubicado en la colonia Barrio de Guadalupe, a donde llegaron personas armadas y durante el minuto 28 del partido, comenzaron a disparar a los asistentes.

Tras los hechos que dejaron a jugadores y asistentes conmocionados, se alertó a las autoridades de lo sucedido llamando al número de emergencias 911.

Foto: N+

Elementos de distintas corporaciones de seguridad y rescate acudieron al lugar indicado, en donde acordonaron y aseguraron la zona.

Paramédicos brindaron atención médica a siete personas, quienes contaban con impactos de arma de fuego y fueron trasladados a distintos hospitales.

Mas tarde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón, confirmó la muerte de uno de los heridos quien había sido trasladado por sus propios medios a recibir atención médica.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargarán de realizar las investigaciones y esclarecer los hechos.

A pesar de un operativo de búsqueda no se han reportado personas detenidas por el ataque armado.