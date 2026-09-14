Homicidios

Matan a Una Persona y Quedan Seis Heridas en un Partido de Futbol en San Francisco del Rincón

Los hechos se registraron en el campo que se encuentra en calles de la colonia Barrio de Guadalupe

Matan a Una Persona y Quedan Seis Heridas Durante un Partido de Futbol en San Francisco del Rincón.Matan a Una Persona y Quedan Seis Heridas Durante un Partido de Futbol en San Francisco del Rincón. Foto: N+

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Paramédicos se encargaron de dar atención médica y traslado a algunos de los lesionados en el ataque armado.

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