Seguridad

Juan José ’N’ fue Vinculado a Proceso por Presunto Feminicidio en León

El pasado tres de septiembre se registraron los hechos en calles de la colonia Colinas de La Hacienda

Juan José ’N’ fue Vinculado a Proceso por Presunto Feminicidio en León.Juan José ’N’ fue Vinculado a Proceso por Presunto Feminicidio en León. Foto: N+

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Agentes estatales fueron quienes localizaron a la víctima en una casa, su muerte fue asfixia por estrangulamiento.

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