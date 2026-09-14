Juan José ’N’ fue Vinculado a Proceso por Presunto Feminicidio en León

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato vinculó a proceso de un hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de una mujer ocurrido el pasado 3 de septiembre en León.

Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Colinas de La Hacienda, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir un reporte sobre una persona presuntamente intoxicada, quien fue detenida.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron a una mujer con aparentes signos de violencia. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

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Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Juan José “N”, quien fue presentado ante la autoridad judicial para responder por su probable responsabilidad en los hechos.