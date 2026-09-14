La Fiscalía General de Durango (FGED) obtuvo la vinculación a proceso de Alma Dalila 'N', por su probable participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de un ejidatario del municipio de Gómez Palacio, Durango.

La víctima trabaja una parcela en el ejido 6 de Octubre en Gómez Palacio del módulo de riego número 5 y habría sido objeto de exigencias económicas relacionadas con el acceso al agua para riego.

Las investigaciones establecieron que durante 2025, la imputada presuntamente realizó diversas llamadas a la víctima manifestando que trabajaba para una persona identificada como José Carmen 'N', y que tenía la instrucción de cobrar a los agricultores y ejidatarios sus cuotas correspondientes.

Las cantidades presuntamente llegaron a ser hasta de 20 mil pesos por hectárea de riego, si no se pagaban se realizaban amenazas relacionadas con el corte de suministro de agua.

El 29 de noviembre, 2 personas acudieron a la parcela de la víctima para exigirle el pago correspondiente ante las presuntas amenazas de causarle daño a él y a su hijo y se entregaron 15 mil pesos en efectivo.

Alma Dalila 'N' fue vinculada a proceso quedando sujeta a las determinaciones establecidas en un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.