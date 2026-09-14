Seguridad

Vinculan a Mujer por Extorsión Contra Ejidatario en Gómez Palacio, Durango

La víctima trabaja en una parcela en el ejido 6 de Octubre y presuntamente fue amenazada

Vinculan a Mujer por Extorsión Contra Ejidatario en Gómez Palacio, DurangoLa mujer fue vinculada a proceso luego de ser señalada por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un ejidatario. Foto: FGED

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