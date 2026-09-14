Seguridad

Cierre de Vialidades en Hermosillo por Fiestas Patrias

Para tener una celebración del Grito de Indecencia y el desfile del 16 de septiembre, en la capital de Sonora se cerrarán algunas calles durante los festejos

Cierre de vialidades en Hermosillo por Fiestas PatriasCierre de vialidades en Hermosillo por Fiestas Patrias. Foto: N+

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Atención Hermosillo: Cierres viales por Fiestas Patrias. Conoce las rutas alternativas y disfruta del Grito y el desfile sin contratiempos.

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