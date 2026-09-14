Cierre de Vialidades en Hermosillo por Fiestas Patrias

Con motivo de las actividades por las Fiestas Patrias, Tránsito Municipal implementará un operativo especial en Hermosillo que contempla cierres viales durante el 15 de septiembre, por la ceremonia del Grito de Independencia, y el 16 de septiembre, por el desfile cívico-militar.

Para la noche del 15 de septiembre, las restricciones a la circulación comenzarán a partir de las 3:00 de la tarde a 01:00 de la mañana del 16 de septiembre, principalmente en los alrededores de Palacio de Gobierno, Plaza Zaragoza y Catedral Metropolitana, donde se concentrarán las actividades conmemorativas.

Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentran Blvd Hidalgo entre Calle Rosales y La Marsella; Ignacio Pesqueira entre Galeana y Pedro Moreno; Comonfort entre Ignacio Pesqueira y Dr. Paliza entre La Marsella y Pino Suárez.

Las calles del Centro Histórico de Hermosillo tendrán restricciones a la circulación durante la noche del 15 de septiembre por los festejos patrios. Policía de Hermosillo

Las autoridades recomendarán a los automovilistas evitar circular por el primer cuadro de la ciudad durante las horas previas y posteriores al Grito, debido a la concentración de personas y al desarrollo del operativo de seguridad.

El 16 de septiembre, los cierres viales continuarán debido al desfile cívico-militar. El recorrido comenzará a las 08:00 de la mañana sobre los bulevares Rosales y Luis Encinas, con dirección al norte. Se realizarán cierres de calles al acceso a la calle Rosales y el bulevar Abelardo L. Rodriguez

El 16 de septiembre se realizarán nuevos cierres viales en Hermosillo debido al recorrido del desfile cívico-militar. Foto: Policía de Hermosillo

Tránsito Municipal pide a los conductores respetar las indicaciones de los agentes que participarán en el operativo y evitar ingresar con vehículos a las zonas donde se hayan establecido restricciones. Recomiendan utilizar el transporte público o plataformas de servicio para cuir a los festejos patrios.

Los cierres forman parte del operativo especial que se implementará en Hermosillo durante las celebraciones del aniversario de la Independencia de México.