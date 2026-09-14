Cancelan Festejos del Grito de Independencia por Violencia en Escuinapa, Sinaloa

El ayuntamiento de Escuinapa canceló oficialmente los festejos del grito de independencia programados para este 15 de septiembre, ante la ola de violencia que atraviesa el municipio y tras el feminicidio de una mujer de 31 años en el centro de la ciudad.

El presidente municipal Víctor Díaz Simental confirmó que no existen condiciones de ánimo entre la población para realizar una celebración, por lo que se optó por suspender los festejos y mantener únicamente los actos protocolarios.

Además, se indicó que aunque existe presencia de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, la decisión responde principalmente al sentir de la población, que ha manifestado su rechazo a realizar una celebración en medio de la violencia.

“No hay ánimo, yo creo que condiciones de seguridad para ese tipo de eventos pues sí porque hay mucha presencia de seguridad pública tanto la policía misma al municipio, la estatal o federal, pero todo lo que nos han señalado de manera personal y por redes sociales es que no quieren nada”, Víctor Díaz Simental, Presidente Municipal de Escuinapa.

En cuanto a los actos cívicos, aseguró que se respetará el mandato constitucional con los honores a la bandera correspondientes. Es de mencionar, que desde el 6 de junio a la fecha se han registrado 16 feminicidios en Escuinapa.