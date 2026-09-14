Seguridad

Cancelan Festejos del Grito de Independencia por Violencia en Escuinapa, Sinaloa

Derivado de un reciente feminicidio sumado a los hechos delictivos por los que atraviesa la ciudad, autoridades tomaron la decisión de suspender todo festejo

suspenden actividades patrias en Escuinapa, SinaloaLa decisión fue tomada por la ola de violencia que se presenta en el municipio. Foto: Gobierno De Escuinapa

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Sin festejos en Escuinapa este 15 de septiembre: la violencia y un feminicidio reciente llevan a cancelar el Grito de Independencia.

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