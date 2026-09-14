Aseguran Casi 100 Dosis de Droga durante Cateo en San Pedro Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que ejecutó una orden de cateo en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, logrando la detención de tres presuntos distribuidores de droga y el aseguramiento de un inmueble.

Dicho operativo se concretó a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La intervención judicial se derivó de labores de agentes investigadores para ubicar un punto particular, utilizado para el almacenamiento y comercio ilícito de narcóticos en la zona.

Al desahogar la diligencia en un predio ubicado sobre la calle Matamoros, las fuerzas del orden aseguraron a Carlos ‘N’, Diana ‘N’ y Marco Antonio ‘N’, identificados como presuntos integrantes de un grupo denominado ‘La Güera’, dedicado al narcomenudeo.

Asimismo, en el sitio se incautaron 62 envoltorios de plástico con sustancia granulada con características de cristal, 24 bolsas con hierba verde similar a la marihuana, una báscula gramera, cinco cartuchos útiles y dinero en efectivo.

La FGE Puebla finalizó refrendando que continuará su trabajo coordinado con corporaciones federales y estatales para desarticular puntos de narcomenudeo en la entidad.

Con información de N+

GMAZ