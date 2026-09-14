Seguridad

Aseguran Casi 100 Dosis de Droga durante Cateo en San Pedro Cholula, Puebla

Fueron detenidos Carlos 'N', Diana 'N' y Marco Antonio 'N' durante la inspección del inmueble en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan

Tres Detenidos Droga Asegurada Cateo Inmueble Santiago Momoxpan San Pedro Cholula PueblaDetienen a Tres Sujetos y Aseguran Droga en Inmueble de San Pedro Cholula, Puebla. Foto: N+

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Operativo en Santiago Momoxpan: la FGE detiene a Carlos, Diana y Marco Antonio, incauta drogas y desmantela punto de narcomenudeo. Conoce los detalles de esta acción coordinada.

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