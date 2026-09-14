Seguridad

Detienen a Pareja por Presunto Maltrato Animal en Cadereyta, Nuevo León

Hombre y una mujer fueron detenidos por golpear a una perrita raza chihuahua en la colonia Valle del Roble

Detienen a pareja

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Una perrita chihuahua fue rescatada con heridas visibles de maltrato animal en Cadereyta. Dos personas fueron detenidas por el presunto delito de maltrato animal.

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