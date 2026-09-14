Detienen a Pareja por Presunto Maltrato Animal en Cadereyta, Nuevo León

Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en un caso de maltrato animal en el municipio de Cadereyta Jiménez, luego de que un vecino denunciara la agresión contra una perrita de raza chihuahua.

Los hechos fueron reportados en la colonia Valle del Roble, donde un habitante de la zona logró grabar el momento en que un hombre aparentemente golpeaba al animal en el patio de una vivienda.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta la calle Guanábana, en su cruce con Eucalipto, donde localizaron a la perrita con heridas visibles y en malas condiciones.

En el lugar, los uniformados detuvieron a Marco Antonio 'N', de 51 años, quien presuntamente estaría involucrado en la agresión. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre cuenta con antecedentes penales por robo de vehículo.

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Además, las autoridades detuvieron a Paula 'N', de 45 años, identificada como su pareja sentimental, por su posible relación con los hechos.

Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes y dar seguimiento a la investigación.

Por su parte, la perrita fue rescatada y trasladada a las instalaciones de la Policía de Cadereyta Jiménez, donde permanece bajo resguardo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de violencia o negligencia contra los animales, como mantenerlos amarrados bajo el sol, sin alimento o en condiciones de abandono.