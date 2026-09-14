Universidad de Granada Suspende Intercambio con la UAEM Tras Muerte de Claudia Tacoronte

La Universidad de Granada (UGR) suspendió el intercambio de sus estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) luego de la muerte de la joven Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, asesinada por apuñalamiento en la ciudad de Cuautla.

La vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero Rocha, indicó que se puso en contacto con tres estudiantes que tenían previsto un intercambio con la institución ubicada en Morelos, para indicarles que será suspendido.

Los jóvenes estudiantes serán reubicados en otras universidades en México, según sean sus preferencias.

Por el momento, la UGR informó que cuenta con 17 estudiantes en otras universidades mexicanas en este primer semestre, además de 24 que tienen previsto incorporarse a lo largo del curso.

No obstante, la vicerrectora les hizo saber que, en caso de sentirse inseguros o que, luego de lo ocurrido con la estudiante de origen español, no se sienten cómodos de acudir a la UAEM, pueden ser reubicados.

Ante el contexto de violencia en la que falleció la estudiante Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada ofreció gestionar el regreso y la reubicación de los estudiantes que ya se encuentren en México y deseen regresar.

Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de intercambio académico en México, perdió la vida la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos.

Según la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la joven fue presuntamente atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla y murió a causa de las heridas.

De acuerdo con testigos, Claudia caminaba por la zona cuando un sujeto presuntamente la agredió. Tras el ataque, logró correr hasta la Casa de la Cultura para pedir ayuda y resguardarse, pero cuando llegaron los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio acordonaron el lugar e iniciaron las investigaciones y diligencias periciales.

TLS