Conmociona en España Asesinato de la Estudiante Claudia Tacoronte en Morelos

El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el sábado en Cuautla, Morelos, ha causado una conmoción en su país, donde compañeras, universidades y funcionarios lamentaron el crimen y exigieron justicia.

La noticia fue reportada la noche del domingo, pero conforme se extendió durante la madrugada de este lunes, diversas instituciones condenaron el presunto feminicidio de la alumna de la Universidad de Granada (UGR), quien estaba de intercambio en la Universidad Autónoma de Morelos.

La estudiante se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de "un supuesto robo con arma blanca", informó la Casa de Cultura local, el sitio donde se realizaba el evento.

Pedro Mercado, rector de la UGR, dijo que la situación es muy triste y genera un sentimiento de rabia entre la comunidad universitaria. Asimismo, indicó que fue activado un protocolo internacional para contactar a una veintena de estudiantes de la UGR que están en situación de movilidad en México.

"Ya nos hemos puesto en contacto con ellos para todo lo que necesiten y, por supuesto, ahora mismo es el momento, primero de una grandísima tristeza que nos abate de rabia, de mucha rabia", lamentó en entrevista con Canal Sur Más.

La Universidad de Granada expresó previamente su más "firme y repulsa condena" por el crimen cometido el pasado sábado 12 de septiembre en inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla. La institución convocó a un minuto de silencio en diversos planteles para honrar la memoria de la estudiante. Compañeros y profesores atendieron el llamado este lunes, justo cuando regresan a clases.

"Estamos rotos porque se supone que el primer día de este año era un día de ilusión de ser nuestro último año y al final venimos con una compañera menos, que no solo compartíamos clases, compartíamos sueños", dijo una estudiante entrevistada por el periódico IDEAL.

Al ser cuestionada sobre Claudia Tacoronte Aguilera, quien estaba en el último curso de Educación Infantil, su compañera dijo que era una chica muy trabajadora.

"La recuerdo con mucho cariño porque era una niña muy inocente, que nunca ha hecho daño a nadie, siempre se ha comprometido con su estudio, muy trabajadora y era otra compañera como nosotros, como podíamos haber sido cualquiera de nosotros", añadió.

Otra estudiante de la Facultad de Educación de la UGR dijo al mismo medio que estaba sorprendida por el crimen de alguien a quien conoció personalmente.

"Sinceramente, una locura, y enterarme de repente que una compañera de mi edad que simplemente quería cambiar el mundo, que quería descubrir un mundo que de repente descubrí que alguien que tú conocías de primera mano, que sabías que iba a hacer un cambio en el mundo que ya no está", dijo entre lágrimas.

El minuto de silencio se realizó en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba la víctima.

A esas reacciones se sumaron otros políticos españoles, incluida la alcaldesa de Granada, a través de mensajes en redes sociales.

La alcaldesa Marifrán Carazo expresó su "más firme condena" por el asesinato y envió su cariño a la familia, amigos y a la comunidad universitaria.

"Granada se suma al dolor de la comunidad universitaria", señaló.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, confirmó que la estudiante era de esa zona y que escogió México para "ampliar horizontes y conocer otras culturas".

"Ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen pero sirvan, al menos, para mostrar cariño y apoyo a su familia y a sus seres más queridos", publicó en X.

Además, las universidades públicas de Andalucía manifestaron su "más profundo dolor" por el "terrible e intolerable" crimen. También expresaron sus condolencias y pidieron una investigación transparente y ágil que permita hacer justicia.

Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la asociación de universidades públicas andaluzas, dijo que estaba "en shock" por el asesinato y señaló que se analizarán las medidas que sean oportunas para los estudiantes Erasmus que se encuentran en México.

Mientras que la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) también expresó su "profunda consternación" por el feminicidio de la joven. La organización rechazó toda forma de violencia, especialmente contra las mujeres.

La Universidad de Málaga igual se sumó a las muestras de pesar, lo mismo que la Universidad Loyola y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Por su parte, la Universidad de La Rioja realizó una concentración en las escalinatas de su Rectorado para mostrar su repulsa por el asesinato de la estudiante.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía, expresó su dolor y señaló que la violencia contra las mujeres "no conoce fronteras". Diana Morant, ministra de Ciencia, también manifestó su consternación y envió su apoyo a la familia, amistades y comunidad universitaria.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía y diputado del Parlamento andaluz, dijo que estaba "realmente impactado".

Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, trasladó su pésame a la familia y señaló que el Ejecutivo está pendiente de la investigación y en contacto con el organismo consular para conocer lo ocurrido. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Granada lamentó el fallecimiento y señaló que mantiene contacto permanente con la sede diplomática en México.

Olga Manzano, secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía y parlamentaria andaluza, destacó que Claudia había salido de Granada para adquirir conocimientos y formarse como profesional, pero fue asesinada.

Los primeros reportes indicaron que Claudia Tacoronte Aguilera fue agredida con un arma blanca cerca de la Casa de Cultura de Cuautla. La Fiscalía de Morelos indaga el caso bajo protocolo de feminicidio por tratarse de una muerte violenta de una mujer.

El Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. dijo que la estudiante participaba en la 42ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Presuntamente, la joven española llevaba un mes de intercambio en México mediante el programa Erasmus.

ASJ