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Conmociona en España Asesinato de la Estudiante Claudia Tacoronte en Morelos

Compañeras de la víctima dijeron que era una chica muy trabajadora y el rector de la Universidad de Granada activó el protocolo para contactar a 20 de sus estudiantes en México

Universidad de GranadaLa Universidad de Granada realizó un homenaje a la alumna en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba. Foto: X | @CanalUGR.

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