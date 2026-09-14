Marchas

Movilizaciones en CDMX Podrían Causar Bloqueos en Estas Calles

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

ProtestasFoto: Reuters.

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