Movilizaciones en CDMX Podrían Causar Bloqueos en Estas Calles

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista, una rodada motociclista y 5 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

09:30 horas. Alianza Nacional de Jubilados acudirá al Senado de la República para entregar oficios en respaldo a la iniciativa ciudadana contra la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones, así como para exigir respeto a los derechos adquiridos y certeza jurídica en materia de pensiones.

11:00 horas. Mercaditas Feministas se manifestarán en la Secretaría de Gobierno contra el operativo de comercio informal en la Alameda Central, al señalar que el personal de reordenamiento de la vía pública les impide vender su mercancía.

12:00 horas. Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México A.C. realizará un mitin en avenida Paseo de la Reforma y Bucareli para defender la soberanía indígena, el derecho a la libre determinación y los derechos humanos de los pueblos originarios, así como exigir un alto al hostigamiento y la falta de atención de servidores y funcionarios públicos.

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en el Monumento a la Madre para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

12:30 horas. Vecinos desalojados de General Anaya #27 realizarán una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. para denunciar lo ocurrido y exponer las acciones emprendidas para garantizar la libertad de expresión, manifestación y reunión, así como el interés superior de la niñez, además de señalar el presunto asedio policial al campamento.

16:00 horas. Asamblea General de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se manifestará en el Congreso capitalino para exigir estabilidad plena, universalidad de prestaciones, libertad sindical, renivelación salarial, retabulación y pago de laudos.

17:30 horas. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” realizará un mitin en la Secretaría de Gobernación para exigir información sobre el seguimiento de la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

Benito Juárez

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Gustavo A. Madero

12:00 horas. Plataforma 4:20 realizará una jornada itinerante en avenida Gran Canal y Circuito Interior para recolectar firmas y difundir derechos cannábicos, además de ofrecer talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Coyoacán

16:00 horas. Frente de Liberación Ciudadana realizará la actividad “Metro popular” en la estación Taxqueña, en demanda de un transporte digno y seguro para todos; se prevé la liberación de torniquetes.

Iztacalco

16:00 horas. Habitantes del predio El Coyol #206 se manifestarán en la Secretaría de Vivienda para solicitar la regularización del inmueble ubicado en Coyol No. 206.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 14 de septiembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Recuerda que en la app de N+ puedes estar al tanto de toda la información sobre las movilizaciones en la capital del país, así como de las noticias más importante de México y del mundo.

ASJ