Marcha del SME y ANUEE Bloquea esta Zona en la CDMX: Ruta Alterna a Posible Plantón

Una movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la ANUEE se llevará a cabo este viernes en la alcaldía Cuauhtémoc, con dos puntos de concentración previos a su llegada a Palacio Nacional. La protesta contempla el desplazamiento de los participantes por vialidades de la zona centro y la instalación de un plantón.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los participantes se concentrarán inicialmente en el Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, a partir de las 7:30 horas.

Posteriormente, se trasladarán a la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, localizada en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera. Desde este punto continuarán su movilización hacia Palacio Nacional.

Poco después de las 8:00 horas, los manifestantes iniciaron la marcha. A las 8:49 horas, el contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas avanzó por la Avenida Insurgentes, por lo que la vialidad se encuentra cerrada.

A las 9:43 horas, pasaron por la calle 5 de Mayo. Como rutas alternas para evitar las zonas afectadas se pueden considerar Circuito Interior, Eje 1 Norte e Hidalgo.

A las 10:53 horas, contingentes que partieron de la zona de Reforma e Insurgentes llegaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde realizarán un mitin.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también llevaron a cabo un mitin a las 11:40 horas.

A las 12:09 horas, algunos integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas llegaron al Zócalo capitalino, donde mantuvieron un mitin.

Los manifestantes permanecerán en la zona, ya que preparan la instalación de un plantón frente a Palacio Nacional como parte de su movilización.

Los manifestantes solicitarán una audiencia con la presidenta de México para plantear sus demandas relacionadas con la reinserción laboral de trabajadores del SME y el respeto a los derechos adquiridos de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Entre sus peticiones también se encuentran la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, la condonación de adeudos y el reconocimiento del acceso a la electricidad como un derecho humano.

Como parte de las acciones previstas, los integrantes del SME y la ANUEE instalarán un plantón frente a Palacio Nacional como medida de presión para exigir una respuesta a sus demandas.

FBPT