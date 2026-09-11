Marchas

Marcha del SME y ANUEE Bloquea esta Zona en la CDMX: Ruta Alterna a Posible Plantón

Los contingentes se movilizarán desde dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a Palacio Nacional

Marcha en InsurgentesIntegrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevan a cabo una marcha este viernes en la Ciudad de México. Foto: N+

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