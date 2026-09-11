Reporte de Sismos en México: SSN Informa Epicentro y Magnitud

Varios temblores se han registrado en las últimas horas, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que todos los días da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se realizará el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio preventivo con varias hipótesis. En la Ciudad de México será de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 km al suroeste de Tehuacán, Puebla.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.