Sociedad

Reporte de Sismos en México: SSN Informa Epicentro y Magnitud

El primer temblor registrado este viernes fue de magnitud 4.1 en Cintalapa, Chiapas

Desalojo de edificios por sismo en CDMXDesalojo de edificios por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce los detalles del sismo de magnitud 4.1 en Chiapas y otros eventos recientes. Mantente informado sobre la sismicidad en México y participa en el simulacro nacional este 19 de septiembre.

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