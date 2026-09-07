Mexicali Simulará Sismo de Magnitud 7.1 Durante el Simulacro Nacional 2026

Un sismo ficticio de magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al suroeste de Mexicali, pondrá a prueba la capacidad de respuesta de autoridades y cuerpos de emergencia durante el Simulacro Nacional 2026, que se realizará el próximo 19 de septiembre.

El ejercicio forma parte de los escenarios establecidos a nivel nacional y, en el caso de Mexicali, se planteará de manera ficticia un terremoto de magnitud 7.1 que impactaría la capital de Baja California.

En el ámbito local, el Consejo Municipal de Protección Civil realizará un ejercicio de gabinete con la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Cruz Roja, grupos de rescate y hospitales privados.

Además, se contempla la participación de representantes de autoridades de emergencia del sur de California, como parte del esquema de ayuda mutua y coordinación que existe entre Mexicali y Estados Unidos.

René Rosado, director de Protección Civil Municipal, informó que durante el ejercicio también se activarán los teléfonos celulares mediante la alerta enviada por el Gobierno Federal.

El Simulacro Nacional se realizará a las 11:00 horas, tiempo de Mexicali, y las autoridades hicieron un llamado a la población para participar y aprovechar el ejercicio como una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención ante posibles emergencias sísmicas.

APG