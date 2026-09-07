Sociedad

Mexicali Simulará Sismo de Magnitud 7.1 Durante el Simulacro Nacional 2026

El ejercicio reunirá a corporaciones, grupos de rescate y hospitales para evaluar los protocolos de atención ante una emergencia

Mexicali Simulará Sismo de Magnitud 7.1 Durante el Simulacro Nacional 2026Mexicali Simulará Sismo de Magnitud 7.1 Durante el Simulacro Nacional 2026 | Foto: N+

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