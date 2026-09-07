Anuncian Concierto Gratis en Palacio Municipal de Tijuana por Fiestas Patrias 2026
El concierto gratuito se realizará en la Glorieta Miguel Hidalgo, frente a Palacio Municipal, después del tradicional Grito de Independencia
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El concierto gratuito se realizará en la Glorieta Miguel Hidalgo, frente a Palacio Municipal, después del tradicional Grito de Independencia
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El XXV Ayuntamiento de Tijuana anunció actividades musicales y culturales para celebrar las Fiestas Patrias en la Glorieta Miguel Hidalgo, frente a Palacio Municipal.
El 15 de septiembre, el cantante Ernesto Solano ‘La Voz Original’ y su agrupación Maguey se presentarán en un concierto gratuito como parte de la celebración.
De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, las actividades comenzarán a partir de las 18:00 horas con la participación de talentos locales.
Posteriormente se realizará la ceremonia del tradicional Grito de Independencia y, al finalizar, se llevará a cabo la presentación musical.
El Gobierno Municipal invitó a las familias de Tijuana a participar en las celebraciones por las Fiestas Patrias.
APG