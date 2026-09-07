Sociedad

Anuncian Concierto Gratis en Palacio Municipal de Tijuana por Fiestas Patrias 2026

El concierto gratuito se realizará en la Glorieta Miguel Hidalgo, frente a Palacio Municipal, después del tradicional Grito de Independencia

Anuncian Concierto Gratuito por Fiestas Patrias en Palacio Municipal de Tijuana, BCAnuncian Concierto Gratuito por Fiestas Patrias en Palacio Municipal de Tijuana, BC | Foto: N+

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