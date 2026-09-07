Sociedad

Anuncian Artistas por Conmemoración del Grito de Independencia en Nuevo Laredo

La celebración comenzará a partir de las 7:00 de la noche, como parte de las actividades por las fiestas patrias 2026

Conmemoración Grito Independencia Nuevo Laredo: Quiénes Estarán en Fiesta Mexicana 2026Conmemoración Grito Independencia Nuevo Laredo. Foto: Los Tucanes de Tijuana

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Celebra el Grito de Independencia en Nuevo Laredo con Los Tucanes de Tijuana y Grupo LMT. Únete a la fiesta el 15 de septiembre desde las 7:00 p.m. en la Explanada del Palacio Federal.

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