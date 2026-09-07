Anuncian Artistas por Conmemoración del Grito de Independencia en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo se prepara para celebrar el Grito de Independencia con una fiesta mexicana que tendrá como invitados musicales a Los Tucanes de Tijuana y Grupo LMT.

El festejo se realizará el próximo 15 de septiembre, a partir de las 7:00 de la noche, en la Explanada del Palacio Federal, donde se espera la concentración de familias para conmemorar las fiestas patrias.

Como parte del programa musical, Los Tucanes de Tijuana llegarán a Nuevo Laredo para participar en la celebración. La agrupación también tiene contemplada la presentación en la ciudad dentro de su agenda oficial para el 15 de septiembre.

La cartelera también incluye a Grupo LMT, que acompañará la celebración con su propuesta de música grupera.

La ceremonia del Grito se llevará a cabo durante la noche del 15 de septiembre, como parte de las actividades con las que Nuevo Laredo conmemorará un aniversario más del inicio de la Independencia de México.

La invitación es para que las familias acudan a la explanada del Palacio Federal y participen en las actividades programadas para esta noche mexicana.