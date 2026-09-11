Internacional

11S, a 25 Años de los Atentados Terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York

Más de dos décadas después, el Memorial 9/11 honra a las casi 3,000 víctimas y recuerda la valentía de quienes ayudaron

Atentado terrorista contra la Torres Gemelas de Nueva YorkAtentado terrorista contra la Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Foto: Reuters | Archivo

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Hace 25 años, el 11S cambió el mundo. 19 terroristas, 4 aviones y casi 3,000 vidas perdidas. Hoy recordamos el heroísmo y el dolor en el Memorial de Nueva York. Descubre la historia de aquel día inolvidable.

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