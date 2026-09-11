Metro de la Ciudad de México Implementa Marcha de Seguridad por Lluvia

El Metro de la Ciudad de México informó tan solo unos minutos después de la apertura del servicio, que se implementó la marcha de seguridad derivado de lluvias en diversos puntos de la capital.

Indicó que en las líneas donde se implementa la acción de seguridad son en la 8 y la A.

La medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/ErXUFzz0cf — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 11, 2026

Además, precisó a los usuarios que hasta el momento todas las estaciones de dichas líneas brindan servicio.