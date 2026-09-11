Movilidad

Metro de la Ciudad de México Implementa Marcha de Seguridad por Lluvia

El Sistema de Transporte Colectivo indicó que por las precipitaciones en diversos puntos de la capital se implementa la medida en las Líneas 8 y A

Metro de la Ciudad de México.Usuarios del Metro de la Ciudad de México esperan en una estación. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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