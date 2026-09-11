Movilidad

Estas Son las Estaciones del Metro CDMX que Cerrarán por Mantenimiento en Fiestas Patrias

Se recomienda usar la Línea 8 en Constitución de 1917 o la Línea 2 en Tasqueña para los traslados hacia el sur y oriente

Estas Son las Estaciones del Metro CDMX que Cerrarán por Mantenimiento en Fiestas PatriasUna persona camina por uno de los puentes de cambio de andén en la Línea 12 del Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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