Estas Son las Estaciones del Metro CDMX que Cerrarán por Mantenimiento en Fiestas Patrias

Nueve estaciones de la Línea 12 del Metro de la CDMX estarán cerradas por obras de mantenimiento preventivo y correctivo durante las fiestas patrias 2026.

El Servicio de Transporte Colectivo Metro explicó que funcionará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán; el tramo de Lomas Estrella a Tláhuac estará sin servicio. Esta es la lista completa:

Lomas Estrella

Calle 11

Periférico Oriente

Tezonco

Olivos

Nopalera

Zapotitlán

Tlaltenco

Tláhuac

Como alternativas de movilidad, habrá servicio provisional de apoyo con camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

El lado positivo para los usuarios: el servicio completo en toda la línea se restablecerá el jueves 17 de septiembre a partir de las 5:00 horas.

Como parte de las labores, se esperan cambios como la sustitución de durmientes de madera por piezas de concreto, 300 metros cúbicos de balasto nuevo serán incorporados, además de 600 metros lineales de rectificación del trazo y perfil de la vía.

Al hablarse de la Línea 12 del Metro CDMX, de inmediato se recuerda el desplome del tramo elevado entre Olivos y Tezonco del 3 de mayo de 2021, desde aquella fecha está en evidencia lo vulnerable que puede ser al extenderse a lo largo de 13 kilómetros y cómo la Administración de la CDMX destinó al menos 600 mil millones de pesos para este rubro.

Se reitera a los 150 mil pasajeros de esta línea, en días laborables, utilizar rutas alternas como la terminal Constitución de 1917 (Línea 8) para la zona oriente o Tasqueña (Línea 2) para quienes viajan desde el sur de la CDMX y anticipar los trayectos.

HVI