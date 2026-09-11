Seguridad

Detienen a Dos Sujetos durante Cateo de Inmueble en San Salvador El Seco, Puebla

Enrique 'N' y Mauricio 'N' fueron arrestados en el municipio poblano en posesión de dosis de marihuana, metanfetamina y clobenzorex

Detenidos Enrique N Mauricio N Cateo Inmueble Droga San Salvador El Seco PueblaDetienen a Dos Sujetos con Droga en San Salvador El Seco, Puebla. Foto: N+

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Detenidos en Puebla: Enrique y Mauricio condenados por posesión de marihuana, metanfetamina y clobenzorex. Conoce cómo se llevó a cabo el cateo.

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