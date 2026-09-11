Detienen a Dos Sujetos durante Cateo de Inmueble en San Salvador El Seco, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo una pena de cuatro años de prisión contra Enrique ‘N’ y Mauricio ‘N’ responsables de delitos contra la salud.

La FGR acreditó la participación de los sujetos en la posesión con fines de comercio de marihuana, clorhidrato de clobenzorex y metanfetamina, en el municipio poblano de San Salvador El Seco.

Como resultado de la ejecución de una orden de cateo, en un inmueble ubicado en la demarcación antes mencionada, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvieron a los hoy sentenciados.

#FGR obtiene sentencia de cuatro años de prisión contra dos personas por delito contra la salud en #Puebla. https://t.co/yo5BLXKiFb pic.twitter.com/5Gl1srPyS9 — Puebla (@FGR_Pue) September 10, 2026

Los uniformados les aseguraron envoltorios que contenían 36 gramos de metanfetamina, 11 gramos 178 miligramos de marihuana, 265 cápsulas de clobenzorex, 420 pesos en efectivo y una báscula gramera.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado recibió las actuaciones en razón de competencia, por lo que continuó con la integración de la investigación y derivado de la secuela procesal, fueron admitidos y desahogados los medios de prueba correspondientes.

La autoridad emitió el fallo condenatorio referido, el cual incluye el pago de una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a cuatro mil 811 pesos para cada uno de los sentenciados.

Con información de N+

GMAZ