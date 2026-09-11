Empresas de EUA Presentan en México Tecnologías de Drones para Combatir el Crimen

Con la finalidad de reforzar la seguridad en la frontera, empresas de Estados Unidos se reunieron con representantes mexicanos para mostrar nueva tecnología de primer nivel para ayudar a ambas naciones a combatir el crimen organizado, esto como parte de la cooperación bilateral.

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, encabezó el encuentro en el que se presentaron los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y sistemas contra UAS, que podrían ser útiles para implementarlos en las tareas de vigilancia de las fuerzas armadas.

“Pueden ayudar a nuestros países a mantenerse un paso adelante frente a amenazas de seguridad en constante evolución”, afirmó en sus redes sociales.

El encuentro que fue calificado por el diplomático como “muy buena”, tiene por objetivo trabajar de la mano con la innovación y cooperación de ambas naciones para combatir a las organizaciones criminales e impedir delitos graves en la frontera.

“Trabajamos mediante alianzas público-privadas para fortalecer nuestra capacidad de detectar, interrumpir y cerrar las rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y personas. Juntos logramos más”, afirmó.

Muy buena reunión con empresas de los Estados Unidos que presentaron en Mexico tecnologías estadounidenses de primer nivel en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y sistemas contra UAS, que pueden ayudar a nuestros países a mantenerse un paso adelante frente a amenazas de… pic.twitter.com/pRqZuZUbnB — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 11, 2026

Las autoridades consulares no dieron detalles sobre los equipos presentados a México. Se tiene conocimiento de que los UAS son sistemas de aeronaves no tripuladas (drones) que sirven para detectar, rastrear, clasificar y ayudar a las amenazas aéreas en tiempo real. Algunos cuentan con sensores de precisión, radares de vigilancia terrestre, cámaras e incluso análisis de IA para proteger activos críticos, convoyes o instalaciones.

Desde el 5 de febrero de 2025, se lleva a cabo el trabajo bilateral México-Estados Unidos es constante. Las operaciones concurrentes entre Fuerzas Armadas de los dos países, también conocidas como "espejo", han dado resultados positivos.

Debido a que durante estas acciones que consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera, cada fuerza dentro de su territorio, han dado fuertes golpes a las células delictivas. Este lunes las autoridades presentaron los detalles del operativo antidrones "Águila Alta", en los límites de Tijuana, Baja California y San Diego, California.

Las operaciones se llevarán a cabo hasta el 21 de septiembre y el la intención es detectar e inhabilitar drones de uso comercial, los cuales son empleados por delincuentes para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

EPP