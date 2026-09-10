Trump Promete 5 Mil Dólares a Adultos, Pero Esto Dice Norma sobre Compra de Votos en EUA

Donald Trump prometió el miércoles en Dallas un "dividendo" de 5 mil dólares para cada adulto estadounidense, pero solo si el Partido Republicano retiene el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La condición explícita (dinero a cambio de un resultado electoral) ha llevado a críticos, y a algunos republicanos, a invocar la Sección 597 del Título 18 del Código de Estados Unidos, la norma federal que castiga pagar u ofrecer dinero a cambio de un voto. Pero, como reconocen los propios analistas legales, aplicar esa norma al caso no es automático.

Durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas, Trump anunció: "Si los republicanos ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, ganan ustedes con nosotros y reciben 5.000 dólares". Bautizó la propuesta como el Trump Dividend (Dividento Trump, por su traducción al español) y la comparó con el reparto de utilidades de una empresa.

El mandatario no explicó cómo se financiaría, cuándo llegaría el dinero ni qué mecanismo usaría para distribuirlo. Tampoco mencionó que el desembolso requeriría autorización del Congreso, algo que él mismo no controla de forma unilateral.

Con cerca de 245 a 270 millones de adultos en el país, la propuesta costaría entre 1.2 y 1.35 billones de dólares, según distintas estimaciones. Trump sugirió vagamente que el dinero saldría de los ingresos por aranceles, pero esa recaudación —incluso antes de que la Corte Suprema anulara buena parte del programa arancelario— está muy por debajo de esa cifra.

El vicepresidente JD Vance intentó matizar el anuncio poco después, precisando que el pago no llegaría a los estadounidenses de mayores ingresos.

Lo que separa al "Dividendo Trump" de una propuesta de campaña ordinaria (como bajar impuestos o ampliar un subsidio) es que está atado, de forma explícita, a que su partido retenga el Congreso en una elección concreta.

Ningún anuncio anterior de pagos había estado condicionado así a un resultado electoral. Esa formulación —"si ganan los republicanos, ganan ustedes"— es lo que ha disparado las acusaciones de compra de votos, incluso entre voces republicanas. El excongresista Bob Good calificó la propuesta de "plan para comprar votos mediante un dividendo", y el cofundador de Palantir, Joe Lonsdale, dijo oponerse a los "sobornos de pan y circo", aunque desea que gane el Partido Republicano.

La norma que se cita como base de la acusación castiga a quien ofrezca o pague dinero u otra cosa de valor a una persona a cambio de que vote, se abstenga de votar o vote a favor o en contra de un candidato.

No obstante, la Sección 597 fue diseñada para castigar el pago dirigido a una persona específica a cambio de su voto individual —el caso clásico de un operador político repartiendo billetes en una fila para votar—. El "Dividendo Trump", en cambio, se presenta como un gasto público general que necesitaría pasar por el Congreso, no un pago directo entregado a cambio de una papeleta.

Ninguna versión formal del "Dividendo Trump" ha llegado al Congreso. Para que exista, necesitaría un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, algo que hoy no está sobre la mesa.

AMP