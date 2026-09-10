Internacional

Trump Promete 5 Mil Dólares a Adultos, Pero Esto Dice Norma sobre Compra de Votos en EUA

Piden invocar la Sección 597 del Título 18 del Código de Estados Unidos, la norma federal que castiga ofrecer dinero a cambio de un voto

El presidente estadounidense Donald Trump. Foto: ReutersEl presidente estadounidense Donald Trump. Foto: Reuters
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