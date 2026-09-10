Cerrará Cruce a EUA: Anuncian Ceremonia en el Puente Juárez-Lincoln por el 11S

Con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Puente Internacional II Juárez-Lincoln en Nuevo Laredo suspenderá por completo el tránsito vehicular y peatonal en ambos sentidos este viernes de 6:45 a. m. a 8:00 a. m.

La interrupción temporal responde a la ceremonia que las autoridades estadounidenses llevarán a cabo en la estructura del cruce fronterizo para honrar la memoria de las casi 3,000 víctimas de los ataques terroristas en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania, un acontecimiento que transformó de manera permanente la seguridad y los protocolos en las fronteras de Estados Unidos.

Ante este cierre programado, las autoridades exhortan a la ciudadanía de la región de Laredo y Nuevo Laredo a tomar precauciones para evitar contratiempos. Quienes deban cruzar a la Unión Americana por motivos de trabajo, estudio, viajes o negocios deberán hacerlo antes de las 6:45 de la mañana o bien esperar a la conclusión del acto protocolario a las 8:00 a. m., momento en que el paso internacional reanudará su operación habitual en ambos lados de la frontera.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un hito en la historia global tras el secuestro de cuatro aviones comerciales por parte del grupo al-Qaeda.

El impacto contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono condujo a la creación del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, endureciendo desde entonces las revisiones e inspecciones en todos los puntos de entrada al país norteamericano.