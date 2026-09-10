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Cerrará Cruce a EUA: Anuncian Ceremonia en el Puente Juárez-Lincoln por el 11S

Con motivo de la ceremonia solemne por las víctimas del 11 de septiembre de 2001, cerrarán temporalmente el Puente II entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas

Cruce a EUA Estará Cerrado: Anuncian Ceremonia en el Puente Juárez-Lincoln por el 11SFoto: City of Laredo

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Este viernes, el Puente II en Nuevo Laredo estará cerrado de 6:45 a.m. a 8:00 a.m. por el 25.º aniversario del 11-S.

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